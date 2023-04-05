Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси. Он может вернуться в состав «Миннесоты» в матче против «Сент-Луиса»

Кирилл Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси

Российский хоккеист работал в свитере специальной расцветки, поскольку ему еще нельзя вести контактную борьбу.

Нападающий «Миннесоты» не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.

Как сообщает журналист Майкл Руссо, в состав клуба на матч против «Сент-Луиса» может вернуться или , который также занимался в бесконтактном джерси.