Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси. Он может вернуться в состав «Миннесоты» в матче против «Сент-Луиса»
Кирилл Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси
Российский хоккеист работал в свитере специальной расцветки, поскольку ему еще нельзя вести контактную борьбу.
Нападающий «Миннесоты» не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.
Как сообщает журналист Майкл Руссо, в состав клуба на матч против «Сент-Луиса» может вернуться Капризов или Густав Нюквист, который также занимался в бесконтактном джерси.
С возвращением, Каприз