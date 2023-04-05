Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси. Он может вернуться в состав «Миннесоты» в матче против «Сент-Луиса»

Теги травмы Миннесота НХЛ Густав Нюквист Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов провел тренировку в бесконтактном джерси

Российский хоккеист работал в свитере специальной расцветки, поскольку ему еще нельзя вести контактную борьбу.

Нападающий «Миннесоты» не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.

Как сообщает журналист Майкл Руссо, в состав клуба на матч против «Сент-Луиса» может вернуться Капризов или Густав Нюквист, который также занимался в бесконтактном джерси.

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2 комментария

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Block shot
Хорошая новость)
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Пинающий Достоинства
Заходит такой Кирюха в бар, а там Болди))
С возвращением, Каприз
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