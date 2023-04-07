Капризов сыграет за «Миннесоту» в матче против «Сент-Луиса»
Кирилл Капризов примет участие в матче против «Сент-Луиса»
Игра состоится 9 апреля. Начало – в 3:00 по московскому времени.
Нападающий не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.
Как сообщает журналист Майкл Руссо, Капризов возвращается в состав клуба. Участие Густава Нюквиста в игре против «Сент-Луиса» под вопросом.
«Кирилл Капризов вернулся», – говорится в сообщении «Миннесоты».
Ну и персонально пожелаю выбить 40 шайб и набрать 80 очков. 4 игры впереди. Пожалуй, реальная планка. Но главное естественно быть полностью здоровым к КС. Удачи Кирилл the Thrill Капризов! 💯☘️ Мы скучали 🤩