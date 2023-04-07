Капризов сыграет за «Миннесоту» в матче против «Сент-Луиса»

Кирилл Капризов примет участие в матче против «Сент-Луиса»

Игра состоится 9 апреля. Начало – в 3:00 по московскому времени.

Нападающий не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.

Как сообщает журналист Майкл Руссо, Капризов возвращается в состав клуба. Участие Густава Нюквиста в игре против «Сент-Луиса» под вопросом.

« вернулся», – говорится в сообщении «Миннесоты».