Капризов сыграет за «Миннесоту» в матче против «Сент-Луиса»

Теги травмы Миннесота НХЛ Густав Нюквист Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов примет участие в матче против «Сент-Луиса»

Игра состоится 9 апреля. Начало – в 3:00 по московскому времени.

Нападающий не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.

Как сообщает журналист Майкл Руссо, Капризов возвращается в состав клуба. Участие Густава Нюквиста в игре против «Сент-Луиса» под вопросом.

«Кирилл Капризов вернулся», – говорится в сообщении «Миннесоты».

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9 комментариев

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ni
Приложение Спортс слетело с аппсторе!
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78gid5b6q2
Ответ Егор Ковынёв
Отлично, сразу после травмы в плей-офф тяжелее заходить, чем как сейчас, сыграв несколько игр. Раскатится, почувствовать игровой ритм. Ну и персонально пожелаю выбить 40 шайб и набрать 80 очков. 4 игры впереди. Пожалуй, реальная планка. Но главное естественно быть полностью здоровым к КС. Удачи Кирилл the Thrill Капризов! 💯☘️ Мы скучали 🤩
Кучеров, подержи мое пиво 😅
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ottomann
Ответ Егор Ковынёв
Отлично, сразу после травмы в плей-офф тяжелее заходить, чем как сейчас, сыграв несколько игр. Раскатится, почувствовать игровой ритм. Ну и персонально пожелаю выбить 40 шайб и набрать 80 очков. 4 игры впереди. Пожалуй, реальная планка. Но главное естественно быть полностью здоровым к КС. Удачи Кирилл the Thrill Капризов! 💯☘️ Мы скучали 🤩
Кучеров как-то просто влетел с больничного в плей-офф с чашкой в финале
+2
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+1
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Stas_M
Ответ Антон Якимцев
Не форсируют ли?...
ну так лучше не играть до следующего сезона
+1
-1
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Егор Ковынёв
Отлично, сразу после травмы в плей-офф тяжелее заходить, чем как сейчас, сыграв несколько игр. Раскатится, почувствовать игровой ритм.
Ну и персонально пожелаю выбить 40 шайб и набрать 80 очков. 4 игры впереди. Пожалуй, реальная планка. Но главное естественно быть полностью здоровым к КС. Удачи Кирилл the Thrill Капризов! 💯☘️ Мы скучали 🤩
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dzenga 1
Зачем? Пусть бы восстановился подольше !
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Антон Якимцев
Не форсируют ли?...
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korsar87
💪👍👍🥳🥳🥳
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kostya187
Удачи! Главное без рецидивов травмы!
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