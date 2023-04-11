Генменеджер «Авангарда»: «Толчинский говорил, что приоритет – долгосрочный контракт. В России он хотел бы надолго остаться на одном месте»

Генменеджер «Авангарда» высказался о переговорах с Сергеем Толчинским и Владимиром Ткачевым.

«Клиенты Шуми Бабаева – лидеры в команде. На сегодняшний день что у Владимира Эдуардовича Ткачева, что у Сергея Толчинского статус неограниченно свободных агентов. Люди вправе выйти на рынок и сами определять свою судьбу. Естественно, они будут ждать предложения как из КХЛ, так и из НХЛ. этот вариант тоже нельзя исключать.

Я общался и с Сергеем, и с Володей, и с Шуми. У нас есть диалог, но говорить о том, что мы пришли к какому-то консенсусу, пока рано. Но я надеюсь, что мы найдем общий язык.

Предложим Толчинскому и Ткачеву все, что они попросят, или есть ограничения? Я думал, вы сейчас суммы спросите. Потолок есть потолок. Есть выбор: есть Ткачев, есть Толчинский. Вы должны прекрасно понимать, что они сегодня стоят денег и денег больших. Можно подписать обоих ребят, а что останется на остальную команду?

Это переговорный процесс. Я очень надеюсь, что мы найдем общий язык и по одному, и по другому. Но какой-то гарантии давать я не могу. Может быть, тот же Толчинский завтра получит предложение из «Торонто» или еще откуда-то. Говорить преждевременно. Сейчас мы Бабаевым общаемся каждый день.

Капитан Дамир Шарипзянов? Я очень надеюсь, что мы в ближайшее время с ним договоримся и не на один год.

Агент Толчинского запрашивает контракт на 5 лет? Так и есть, говорил, что для него приоритет – долгосрочный контракт. В России он хотел бы надолго остаться на одном месте. Поэтому, если у нас будут такие варианты, то мы с удовольствием его оставим на длительный срок», – сказал генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин.

Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»