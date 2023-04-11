Генменеджер «Авангарда»: «Толчинский говорил, что приоритет – долгосрочный контракт. В России он хотел бы надолго остаться на одном месте»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ Рашид Хабибулин КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов деньги потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о переговорах с Сергеем Толчинским и Владимиром Ткачевым.

«Клиенты Шуми Бабаева – лидеры в команде. На сегодняшний день что у Владимира Эдуардовича Ткачева, что у Сергея Толчинского статус неограниченно свободных агентов. Люди вправе выйти на рынок и сами определять свою судьбу. Естественно, они будут ждать предложения как из КХЛ, так и из НХЛ. этот вариант тоже нельзя исключать.

Я общался и с Сергеем, и с Володей, и с Шуми. У нас есть диалог, но говорить о том, что мы пришли к какому-то консенсусу, пока рано. Но я надеюсь, что мы найдем общий язык.

Предложим Толчинскому и Ткачеву все, что они попросят, или есть ограничения? Я думал, вы сейчас суммы спросите. Потолок есть потолок. Есть выбор: есть Ткачев, есть Толчинский. Вы должны прекрасно понимать, что они сегодня стоят денег и денег больших. Можно подписать обоих ребят, а что останется на остальную команду?

Это переговорный процесс. Я очень надеюсь, что мы найдем общий язык и по одному, и по другому. Но какой-то гарантии давать я не могу. Может быть, тот же Толчинский завтра получит предложение из «Торонто» или еще откуда-то. Говорить преждевременно. Сейчас мы Бабаевым общаемся каждый день.

Капитан Дамир Шарипзянов? Я очень надеюсь, что мы в ближайшее время с ним договоримся и не на один год.

Агент Толчинского запрашивает контракт на 5 лет? Так и есть, Толчинский говорил, что для него приоритет – долгосрочный контракт. В России он хотел бы надолго остаться на одном месте. Поэтому, если у нас будут такие варианты, то мы с удовольствием его оставим на длительный срок», – сказал генеральный менеджер омского клуба Рашид Хабибулин.

Бабаев о Толчинском и Ткачеве: «Рассматривать предложения от клубов КХЛ пока не планируем. Сначала будем определяться между НХЛ и «Авангардом»

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2 комментария

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Огюст
Мал "Золотник" , да дорог ! Я о Толчинском !
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Ли Лит
Нафига Толчинскому контракт на 5 лет на одном месте.
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