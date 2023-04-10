У форварда СКА Яшкина 0 очков в 5 матчах серии с ЦСКА. Он лучший бомбардир регулярки
Дмитрий Яшкин не набрал ни одного очка по ходу серии с ЦСКА.
СКА проиграл ЦСКА (3:7, 2-3 в серии) в пятом матче серии финала Западной конференции.
На эту игру Дмитрий Яшкин был заявлен в третьем звене с Маратом Хуснутдиновым и Николаем Поляковым.
В итоге чешский форвард не отметился результативными действиями, нанес три броска по воротам, заработал две минуты штрафа и провел на льду 16 минут и 56 секунд.
В нынешнем плей-офф Яшкин записал на свой счет 7 (5+2) баллов в 12 играх.
Все очки он набрал в сериях против минского «Динамо» и «Торпедо».
Дмитрий – лучший бомбардир Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Он набрал 62 (40+22) очка.
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