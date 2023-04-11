Генменеджер «Авангарда»: «Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой. Рады идти в новый сезон с этим голкипером»

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Василий Демченко Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Василия Демченко.

Срок соглашения с вратарем рассчитан на два года.

«Василий провел отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей-офф.

Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнерам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед.

Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

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5 комментариев

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омич 72
Ну осталось оставить Сведберга, Белова и половину брёвен из 3 и4 звена. И в путь за кубком. То есть на ошибках мы не учимся.
0
-1
-1
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Пресса стоп Пресса стоп
Ответ Ыжык
Ну считай вратаря на следующий сезон у нас нет. Соответственно и высоких целей.
Правильные слова
0
0
0
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Ыжык
Ну считай вратаря на следующий сезон у нас нет. Соответственно и высоких целей.
+3
-1
+2
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Den Sh
Команда всегда могла на него положиться? Он добавлял уверенности и спокойствия? Серьёзно??? 🤨
+1
-1
0
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Олег
Вы ему хоть отдыхать давайте, он же не железный..
+1
-1
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