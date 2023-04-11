Генменеджер «Авангарда»: «Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой. Рады идти в новый сезон с этим голкипером»
Генменеджер «Авангарда» высказался о новом контракте Василия Демченко.
Срок соглашения с вратарем рассчитан на два года.
«Василий провел отличный сезон. Постепенно по ходу регулярного чемпионата вышел на самый высокий уровень, который держал и в плей-офф.
Команда всегда могла на него положиться, он добавлял партнерам уверенности и спокойствия, что помогло «Авангарду» одержать немало побед.
Демченко заслужил новый контракт стабильной, надежной игрой, мы рады идти в новый сезон с этим голкипером», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.
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