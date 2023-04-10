Третьяк о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Надо отдать должное Билялетдинову: он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярке, нашел подход к Радулову и Шипачеву»

Владислав Третьяк высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина

Казанская команда вышла в финал турнира, одержав победу над « » в серии (4-1).

«Достойные соперники, захватывающие матчи, особенно когда «Авангард» во втором матче вел 2:0, соперник сравнивал, и в овертайме омичи проигрывали. Думаю, здесь много вопросов по игре «Авангарда», но и интерес есть, когда при счете 2:0 все происходит наоборот.

Надо отдать должное : он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярном чемпионате, потом к нему пришли, и он вывел команду уже в финал. Виден его профессиональный почерк, он сумел собрать команду, зарядил лидеров, нашел подход к таким игрокам, как [ ] Радулов и [ ] Шипачев, потому что они как раз забивают нужные голы.

« » больше заботится о своих воротах, играет от обороны, равный соперник, не дает бросать, входить в зону, борьба на каждом клочке льда. Тяжелый хоккей, и такое ощущение, что это финал», – сказал президент ФХР.