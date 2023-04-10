Третьяк о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Надо отдать должное Билялетдинову: он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярке, нашел подход к Радулову и Шипачеву»

Теги Ак Барс Авангард ФХР Зинэтула Билялетдинов Владислав Третьяк Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина

Казанская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1). 

«Достойные соперники, захватывающие матчи, особенно когда «Авангард» во втором матче вел 2:0, соперник сравнивал, и в овертайме омичи проигрывали. Думаю, здесь много вопросов по игре «Авангарда», но и интерес есть, когда при счете 2:0 все происходит наоборот.

Надо отдать должное Зинэтуле Билялетдинову: он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярном чемпионате, потом к нему пришли, и он вывел команду уже в финал. Виден его профессиональный почерк, он сумел собрать команду, зарядил лидеров, нашел подход к таким игрокам, как [Александр] Радулов и [Вадим] Шипачев, потому что они как раз забивают нужные голы.

«Ак Барс» больше заботится о своих воротах, играет от обороны, равный соперник, не дает бросать, входить в зону, борьба на каждом клочке льда. Тяжелый хоккей, и такое ощущение, что это финал», – сказал президент ФХР. 

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1 комментарий

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Волк16
главное ума у руководства хватило выкинуть Знарка!!! ещё бы Валлиуллу туда же!!!
+4
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