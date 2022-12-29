Рашид Хабибулин: «Грицюк понимает, что еще сезон стоит провести в «Авангарде». У него агент Бабаев – восточный парень, с ним тяжело общаться, будет до последнего тянуть»

Генеральный менеджер « » высказался по поводу нового контракта для .

– Вы сказали, что есть игроки, которые смотрят в сторону НХЛ. Очевидно, речь про Арсения Грицюка. Какие у него сейчас настроения? Допускает ли он, что еще останется в «Авангарде или настроен на отъезд в « »?

– У Арсения агент – . Такой парень восточный. С ним тяжело общаться, он никогда ничего не скажет, будет тянуть до последнего.

Но с другой стороны – мы с Арсением несколько раз общались. Он реально понимает, что для него как минимум хотя бы сезон [стоит] провести здесь. Так же, как и . Думаю, что мы с ними договоримся. Я на это очень надеюсь.

– У Толчинского и Ткачева тоже агент Бабаев, и очевидно, что это те игроки, которых вы хотите оставить. Неужели со всеми придется разговаривать уже в конце сезона?

– Надеюсь, что мы в течение сезона вопросы закроем. Не со всеми, но я рассчитываю, что мы договоримся. С ним непросто общаться.

Тем более по тем людям, которые на слуху, на ходу и стоят достаточно серьезных денег. Он любую ситуацию будет раскручивать до конца в свою пользу. В любом случае надеюсь, что мы вопросы порешаем, – сказал Рашид Хабибулин.

Грицюк задрафтован «Нью-Джерси», Чистяков выбран «Нэшвиллом». Контракты хоккеистов рассчитаны до 30 апреля 2023 года.