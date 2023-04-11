Кетов о серии с ЦСКА: «Для СКА еще ничего не потеряно, бывало, и 0-3 горели. Лед скользкий, шайба круглая»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Евгений Кетов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Евгений Кетов считает, что для СКА еще ничего не потеряно в финале Запада против ЦСКА.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл пятый матч серии (3:7) и теперь уступает москвичам (2-3).

Шестой матч финала Западной конференции состоится завтра в Москве. 

«Главное – правильно восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу. У нас были ошибки, а ЦСКА их грамотно использовал. Потасовки? Был такой момент, попался в капкан. Со здоровьем все нормально.

Шипачев в финале? Вадим Александрович молодец, рад за него, а мы пока думаем о следующей игре, о финале думать нам пока рано.

Разные серии бывают, еще ничего не потеряно, счет 3-2. Бывало, и 0-3 горели (в 2015 году СКА выиграл серию у ЦСКА – 4-3 после 0-3 – прим. Sports.ru). Все в наших руках, лед скользкий, шайба круглая, команды равные», – сказал форвард СКА. 

СКА рискует остаться без финала: отдал матч с 2:0 и пропустил 7 (!) шайб. ЦСКА ведет в серии 3-2

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3 комментария

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Волк16
вся страна ненавидит всё питерское!!! в АД вас!!!
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Олег
Надо,чтобы по тренерскому мостику,Корешков ходил, а не делитант...
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Игорь Иванов
"Попался в капкан", да кому он нужен, любое касание, два пируэта и балет, а судьи верят.
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