Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Не должны отдавать матч, ведя 2:0»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Ткачев извинился перед болельщиками «Авангарда» из-за поражения от «Ак Барса».

«Авангард» уступил «Ак Барсу» в пятом матче (2:3 ОТ) и проиграл серию финала Восточной конференции (1-4 в серии).

– Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Мы не должны были отдавать матч, ведя со счетом 2:0.

– Была ли установка сыграть построже при 2:0?

– Нет, нас не просили играть в откат.

– У вас лично хороший сезон. Планируете ли предпринять еще одну попытку заиграть в НХЛ?

– Сейчас пока ничего не могу сказать. Отдохнем, мысли соберем, а там уже видно будет, – сказал Владимир Ткачев.

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2 комментария

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SVIASHENNIK
Лучший в этом сезоне. Продлять на как можно дольше. Мастерюг-креативщиков в лиге очень мало, Володя один из них. Уже поболеем в след сезоне.
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Barton2308
Это про какой из матчей? А то 3! по одному сценарию были. И ничего с собой поделать не могли. Найт с Буше улыбались на скамейке.
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