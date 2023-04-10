Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Не должны отдавать матч, ведя 2:0»
Владимир Ткачев извинился перед болельщиками «Авангарда» из-за поражения от «Ак Барса».
«Авангард» уступил «Ак Барсу» в пятом матче (2:3 ОТ) и проиграл серию финала Восточной конференции (1-4 в серии).
– Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Мы не должны были отдавать матч, ведя со счетом 2:0.
– Была ли установка сыграть построже при 2:0?
– Нет, нас не просили играть в откат.
– У вас лично хороший сезон. Планируете ли предпринять еще одну попытку заиграть в НХЛ?
– Сейчас пока ничего не могу сказать. Отдохнем, мысли соберем, а там уже видно будет, – сказал Владимир Ткачев.
2 комментария