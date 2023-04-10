Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Не должны отдавать матч, ведя 2:0»

Владимир Ткачев извинился перед болельщиками «Авангарда» из-за поражения от «Ак Барса».

« » уступил « » в пятом матче (2:3 ОТ) и проиграл серию финала Восточной конференции (1-4 в серии).

– Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Авангарда». Мы не должны были отдавать матч, ведя со счетом 2:0.

– Была ли установка сыграть построже при 2:0?

– Нет, нас не просили играть в откат.

– У вас лично хороший сезон. Планируете ли предпринять еще одну попытку заиграть в НХЛ?

– Сейчас пока ничего не могу сказать. Отдохнем, мысли соберем, а там уже видно будет, – сказал .