Дементьев о вылете «Авангарда»: «Недостаточно одного Буше. Нужно поднимать результативность»

Алексей Дементьев высказался о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина

В финале Востока омичи проиграли « » (1-4).

«Недостаточно одного , необходимо, чтобы и другие лидеры « » подключались к более продуктивному взаимодействию.

Также необходимо поднимать уровень результативности. Это как раз и является основной проблемой омичей. Билялетдинов создал достаточно мощное звено – Воронков, Радулов, Сафонов. Не будем забывать, что есть еще и Кагарлицкий вместе с Шипачевым. Все эти игроки являются образцом взаимодействия, мастерства, духа и характера, чего так не хватает «Авангарду».

Безусловно, они сделали большой шаг вперед по сравнению с началом чемпионата. Была определенная неуверенность в результатах команды. Но изменения по ходу сезона показали, что команда способна адаптироваться под ситуацию и способна меняться.

Но, к сожалению, кто-то побеждает и идет дальше, а кто-то смотрит на то, до какой стадии он дошел», — сказал хоккейный агент.