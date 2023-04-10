Дементьев о вылете «Авангарда»: «Недостаточно одного Буше. Нужно поднимать результативность»
Алексей Дементьев высказался о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина
В финале Востока омичи проиграли «Ак Барсу» (1-4).
«Недостаточно одного Буше, необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались к более продуктивному взаимодействию.
Также необходимо поднимать уровень результативности. Это как раз и является основной проблемой омичей. Билялетдинов создал достаточно мощное звено – Воронков, Радулов, Сафонов. Не будем забывать, что есть еще и Кагарлицкий вместе с Шипачевым. Все эти игроки являются образцом взаимодействия, мастерства, духа и характера, чего так не хватает «Авангарду».
Безусловно, они сделали большой шаг вперед по сравнению с началом чемпионата. Была определенная неуверенность в результатах команды. Но изменения по ходу сезона показали, что команда способна адаптироваться под ситуацию и способна меняться.
Но, к сожалению, кто-то побеждает и идет дальше, а кто-то смотрит на то, до какой стадии он дошел», — сказал хоккейный агент.
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