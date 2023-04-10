Дергачев о победном голе «Ак Барса» и падении Белова: «Сказали бы, что играем без правил, мы бы показали другой хоккей»

Теги Ак Барс Авангард судьи Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина Александр Дергачев Хоккей

Александр Дергачев высказался о победной шайбе «Ак Барса» в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1)

Гол случился после падения защитника омичей Антона Белова в борьбе.

«Возможно, эта игра действительно была похожа на третий матч серии, но нам было не до этого. Горели победой, понимали, что она может перевернуть серию. Пропустили гол.

Можно придумывать отмазки, но момент с Беловым стоит пересмотреть. Можно увидеть что-то интересное. Это не отмазка. Сказали бы, что играем без правил, мы бы ответили: «Хорошо» — и показали бы другой хоккей», — сказал нападающий «Авангарда».

«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал

12 комментариев

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capric
после драки кулаки не машут...) в следующем году покажете. в этом году плачьте и смотрите как в финале играет более достойная команда.
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Влад Пахомов
Ответ Владимир Гришин
Раз есть споры, то конечно внесли. Например по шайбе Чистякова у меня до сих пор нет уверенности, что вышла. И я не нашел ни одного нормального повтора, который меня убедил бы в чём-то. Но определяющей составляющей судейство не было. Проиграл Авангард сам.
Согласен не было)
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Ястреб
Это же КХЛ, ребята это НХЛ, вы о чем?
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Владимир Гришин
Ответ Влад Пахомов
Возможно ты и прав в чем то, но судьи тоже внесли свою лепту
Раз есть споры, то конечно внесли. Например по шайбе Чистякова у меня до сих пор нет уверенности, что вышла. И я не нашел ни одного нормального повтора, который меня убедил бы в чём-то. Но определяющей составляющей судейство не было. Проиграл Авангард сам.
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ДОВ
Ответ barsik94
Можно бесконечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и как плачет омск по судейству
Если объективно Ак Барса в этой серии повезло.
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Влад Пахомов
Ответ Владимир Гришин
Особенно Сведберг мне понравилось как "аккуратно" играл сидя на Сафонове. Там хоть 5 минут выписывай! Ну не из-за судей проиграл Авангард, Отдать все третьи периоды в серии! Будто сами не верили в себя
Возможно ты и прав в чем то, но судьи тоже внесли свою лепту
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Влад Пахомов
Ответ Эд..19
Вы и так играли без правил ) Удар Буше локтем в голову Токранова - прощают, свисток молчит. Толчок на борт Галиева с нанесением травмы - свисток молчит. Сведберг откровенно гасит Сафонова - нет большинства. Да и ещё можно перечислить несколько моментов. То, что возили штаны в концовках каждой игры, кроме первой, тоже судьи виноваты? )) То, что четверых омских на пятаке обыгрывает один Шипачёв, тоже судьи виноваты? )) Если глянуть овер СКА-ЦСКА, то можно понять, что установка у судей в овере удалять только тогда, когда голову отрывают (массу зацепов и подножек проигнорировали), и давать решить исход матча в игре 5 на 5.
Ну так зачем, тогда вообще правила, играли бы тогда без полосатых, людям интереснее было бы и споров не было, а так одним можно все а другим не чего
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Эд..19
Вы и так играли без правил ) Удар Буше локтем в голову Токранова - прощают, свисток молчит. Толчок на борт Галиева с нанесением травмы - свисток молчит. Сведберг откровенно гасит Сафонова - нет большинства. Да и ещё можно перечислить несколько моментов. То, что возили штаны в концовках каждой игры, кроме первой, тоже судьи виноваты? )) То, что четверых омских на пятаке обыгрывает один Шипачёв, тоже судьи виноваты? )) Если глянуть овер СКА-ЦСКА, то можно понять, что установка у судей в овере удалять только тогда, когда голову отрывают (массу зацепов и подножек проигнорировали), и давать решить исход матча в игре 5 на 5.
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Владимир Гришин
Ответ Влад Пахомов
Да именно так и было, им можно было делать все а нам даже качаться их нельзя было(например удаление найта в 4 игре) анисинин и его шайка в полсатом сделали свое дело!!!
Особенно Сведберг мне понравилось как "аккуратно" играл сидя на Сафонове. Там хоть 5 минут выписывай! Ну не из-за судей проиграл Авангард, Отдать все третьи периоды в серии! Будто сами не верили в себя
+4
-1
+3
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Влад Пахомов
Да именно так и было, им можно было делать все а нам даже качаться их нельзя было(например удаление найта в 4 игре) анисинин и его шайка в полсатом сделали свое дело!!!
+4
-4
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Владимир Гришин
Когда Сведберг не получил 2х минут за грубость не хотелось на судей жаловаться? Это плей-офф, биться надо до последнего. Вы были прижаты к стенке и должны были играть на полную. Вместо этого опять отдали 3 период. Даже если судьи ошиблись в этом моменте, вы проиграли не из-за него, так как Дыняк не извлёк из момента никакого преимущества. Более того его держали клюшкой, не давая свою поднять.
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barsik94
Можно бесконечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и как плачет омск по судейству
+11
-3
+8
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