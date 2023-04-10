Дергачев о победном голе «Ак Барса» и падении Белова: «Сказали бы, что играем без правил, мы бы показали другой хоккей»
Александр Дергачев высказался о победной шайбе «Ак Барса» в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1)
Гол случился после падения защитника омичей Антона Белова в борьбе.
«Возможно, эта игра действительно была похожа на третий матч серии, но нам было не до этого. Горели победой, понимали, что она может перевернуть серию. Пропустили гол.
Можно придумывать отмазки, но момент с Беловым стоит пересмотреть. Можно увидеть что-то интересное. Это не отмазка. Сказали бы, что играем без правил, мы бы ответили: «Хорошо» — и показали бы другой хоккей», — сказал нападающий «Авангарда».
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