«Сибири» интересен форвард «Барыса» Вей. Он набрал 41 балл в 57 матчах сезона КХЛ

Нападающий « » может стать игроком « ».

Новосибирский клуб проявляет интерес к 31-летнему центральному форварду.

Действующий договор хоккеиста с окладом 50 миллионов рублей в год с казахстанским клубом рассчитан до 30 апреля.

В нынешнем сезоне Вей набрал 41 (18+23) балл при полезности «минус 6» в 57 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 20:22.

Также в лиге нападающий выступал за ЦСКА и СКА.