«Сибири» интересен форвард «Барыса» Вей. Он набрал 41 балл в 57 матчах сезона КХЛ

Теги Сибирь возможные переходы КХЛ Барыс Линден Вей Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий «Барыса» Линден Вей может стать игроком «Сибири».

Новосибирский клуб проявляет интерес к 31-летнему центральному форварду.

Действующий договор хоккеиста с окладом 50 миллионов рублей в год с казахстанским клубом рассчитан до 30 апреля.

В нынешнем сезоне Вей набрал 41 (18+23) балл при полезности «минус 6» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:22.

Также в лиге нападающий выступал за ЦСКА и СКА.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АХМЕТЫЧ
Вей остаётся в Барысе, он сам уже сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пантелеймон Греходоводов
Даже если Барыс его отпустит для Сибири он будет слишком дорог , а так приобретение было бы неплохим .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий