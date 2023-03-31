«Сибири» интересен форвард «Барыса» Вей. Он набрал 41 балл в 57 матчах сезона КХЛ
Нападающий «Барыса» Линден Вей может стать игроком «Сибири».
Новосибирский клуб проявляет интерес к 31-летнему центральному форварду.
Действующий договор хоккеиста с окладом 50 миллионов рублей в год с казахстанским клубом рассчитан до 30 апреля.
В нынешнем сезоне Вей набрал 41 (18+23) балл при полезности «минус 6» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:22.
Также в лиге нападающий выступал за ЦСКА и СКА.
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