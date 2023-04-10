Кубок Гагарина. Финал Запада. СКА примет ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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СКА примет ЦСКА в пятом матче финала Запада

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Финал Запада

СКА – ЦСКА
Дата проведения
10 апреля, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

16 комментариев

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Pitbulbest
СКА, ждём победы сегодня! Москвичи устали, им нужно в отпуск.
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Diymon
За СКА!!!
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Diymon
Ответ dbnz9
Гусев,Шипачев ,Дадонов....ах да это уже не СКА .А какая тройка ,в большинстве без забитой шайбы почти не уходили.
Панарин, Щипачев и Дадонов.
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Юлия Закаблукова
Запад заберёт кг
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Юлия Закаблукова
ЦСКА заберёт
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Огюст
Сегодняшний матч важен в психологическом и стратегическом плане -одно дело вести в серии будет 3-2 и другое дело проигрывать 2-3 и в шестом матче одна твоя ошибка может соперников вывести в финал- оба вратаря у команд играют пока надёжно !
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Позитивный
Ответ Trash Talking
В Петербурге прекрасный день для матча с московской командой: за спиной победы над московскими клубами и в хоккее, и в футболе :)
Ну , а если копнуть чуть глубже, то поражение в Питере от Динамо в футболе и вылет из кубка, и поражение От того же ЦСКА в хоккее….. В Москве прекрасная погода сегодня.)))
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cheriarin
Ответ dmitriy1981
Не, больше в стиле ЦСКА выиграть сегодня, проиграть в среду, а потом выиграть в седьмом
в седьмом овертайме седьмого матча :)
+3
0
+3
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Trash Talking
В Петербурге прекрасный день для матча с московской командой: за спиной победы над московскими клубами и в хоккее, и в футболе :)
+3
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+2
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dbnz9
Ответ Позитивный
Любой победитель Запада попадет под каток из Казани, это факт неоспоримый. Ну это потом.😂 А сегодня очередная серия бесконечного сериала с неизвестным концом😜 Завидую белой завистью болельщикам обеих команд. Побольше терпимости и побольше положительных эмоций всем.
Гусев,Шипачев ,Дадонов....ах да это уже не СКА .А какая тройка ,в большинстве без забитой шайбы почти не уходили.
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Олег
Фёдоров тебе ждёт в финале Хойдарыч.
За ЦСКА удачи парни!!!
+3
-1
+2
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dmitriy1981
Ответ Водяра
Сценарий: Йося выигрывает сегодня, ЦСКА в 6-м матче в Москве и в 7-м матче в Питере.
Не, больше в стиле ЦСКА выиграть сегодня, проиграть в среду, а потом выиграть в седьмом
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Позитивный
Любой победитель Запада попадет под каток из Казани, это факт неоспоримый. Ну это потом.😂

А сегодня очередная серия бесконечного сериала с неизвестным концом😜

Завидую белой завистью болельщикам обеих команд. Побольше терпимости и побольше положительных эмоций всем.
+4
-1
+3
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Гражданин, товарищ, барин!!!
ЦСКА!!! ЦСКА!!! ЦСКА!!!
+2
0
+2
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Водяра
Сценарий: Йося выигрывает сегодня, ЦСКА в 6-м матче в Москве и в 7-м матче в Питере.
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-1
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Гражданин 1975.
ЦСКА!.!.!
+2
0
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