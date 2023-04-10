Кубок Гагарина. Финал Запада. СКА примет ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

СКА примет ЦСКА в пятом матче финала Запада

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Финал Запада

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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