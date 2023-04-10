Кубок Гагарина. Финал Запада. СКА примет ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
СКА примет ЦСКА в пятом матче финала Запада
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал Запада
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.30, «Ледовый дворец»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
За ЦСКА удачи парни!!!
А сегодня очередная серия бесконечного сериала с неизвестным концом😜
Завидую белой завистью болельщикам обеих команд. Побольше терпимости и побольше положительных эмоций всем.