«А нельзя сделать так, чтобы «Авангард» из Казани вообще не выпустили?» Шипачев о задержке вылета «Ак Барса» из Омска из-за досмотра в аэропорту
Вадим Шипачев эмоционально отреагировал на задержку вылета «Ак Барса» из Омска
Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань после четвертого матча финала Востока (3-1) был задержан.
Сотрудники аэропорта устроили команде тщательный досмотр: просили снимать верхнюю одежду, досматривали сумки и чемоданы хоккеистов.
Сообщается, что каждого второго игрока «Ак Барса» просили открыть сумку и показать, что внутри.
«А нельзя сделать так, чтобы из Казани в Омск их вообще не выпустили?» – возмутился форвард казанцев Вадим Шипачев.
Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоится сегодня в Казани.
Это я Сашки заказал...🤣🤣🤣
А-то штраф.
Б- стеклопакеты явно не дешевые)