«А нельзя сделать так, чтобы «Авангард» из Казани вообще не выпустили?» Шипачев о задержке вылета «Ак Барса» из Омска из-за досмотра в аэропорту

Вадим Шипачев эмоционально отреагировал на задержку вылета «Ак Барса» из Омска

Вылет « » из Омска в Казань после четвертого матча финала Востока (3-1) был задержан.

Сотрудники аэропорта устроили команде тщательный досмотр: просили снимать верхнюю одежду, досматривали сумки и чемоданы хоккеистов.

Сообщается, что каждого второго игрока «Ак Барса» просили открыть сумку и показать, что внутри.

«А нельзя сделать так, чтобы из Казани в Омск их вообще не выпустили?» – возмутился форвард казанцев Вадим Шипачев.

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и « » состоится сегодня в Казани.