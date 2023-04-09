«А нельзя сделать так, чтобы «Авангард» из Казани вообще не выпустили?» Шипачев о задержке вылета «Ак Барса» из Омска из-за досмотра в аэропорту

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев эмоционально отреагировал на задержку вылета «Ак Барса» из Омска

Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань после четвертого матча финала Востока (3-1) был задержан.

Сотрудники аэропорта устроили команде тщательный досмотр: просили снимать верхнюю одежду, досматривали сумки и чемоданы хоккеистов.

Сообщается, что каждого второго игрока «Ак Барса» просили открыть сумку и показать, что внутри.

«А нельзя сделать так, чтобы из Казани в Омск их вообще не выпустили?» – возмутился форвард казанцев Вадим Шипачев

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоится сегодня в Казани. 

17 комментариев

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Den_94
Тогда уж, пускай вообще не впускают - технарь и на отпуск
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Олег
Это у Радулова в сумке Невский лежал.
Это я Сашки заказал...🤣🤣🤣
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
ну вот начались междуусобицы,воспринимать нужно все проще...
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алексей-омич
я летал последний раз в 18 году...так мы и обувь снимали..не только верхнюю одежду..хоккеистам особые условия...так получается...миллионеры драные.
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сервисник
Скажи пожалуйста, какие мелочные омичи. 100% специально сделали, ну ничего злее будем!
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Александр Невский
это работа работников аэропорта . Все игроки Акбарса были пьяные .
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Epicman
что за позорище)) надеюсь им устроят горячий прием в Казани.
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Домингес Казань
мелко конечно со стороны Омска,не могут на льду,их скулеж по судейству уже всех только смешит, хоть так видимо пытаются преимущество извлечь,нужно закрывать серию и отправить их в отпуск
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Альфред Салахов
Победим это НАТО
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ЧакЧак
УУУУУУомские курочки в деле
+9
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Персональные данные Номер 67327384
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Владислав Свидзинский
Ответ Антон Третьяков
можно, 3-2 сделайте сегодня
🤣🤝🏆
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Ачиваков Марат
А ту единственную забитую шайбу в матче нашли?
+6
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Илья Илья
Ответ Misson
Казанские болелы могли под окнами отеля ночью устроить свето-шумовое представление с барабанами, сурнаями, пищалками, кричалками и трещотками, еще и с файерами и фейерверком часов с 2 ночи и до 5 утра. Тем самым хорошо бы помогли своей команде.)
Вот только
А-то штраф.
Б- стеклопакеты явно не дешевые)
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ГиперУбаллоид инженера Гарика
Всё зависит от вас. Если Казань сегодня завешит серию, то Омску и так уже можно будет никуда не торопиться.
+8
-1
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Misson
Казанские болелы могли под окнами отеля ночью устроить свето-шумовое представление с барабанами, сурнаями, пищалками, кричалками и трещотками, еще и с файерами и фейерверком часов с 2 ночи и до 5 утра. Тем самым хорошо бы помогли своей команде.)
+3
-5
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Антон Третьяков
можно, 3-2 сделайте сегодня
+6
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