Георгиев одержал 38-ю победу в сезоне, отразив 38 из 41 броска «Кингс». Больше в НХЛ только у Улльмарка (39)

Теги рейтинги Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев одержал 38-ю победу в сезоне, отразив 38 бросков «Кингс» из 41

Вратарь «Колорадо» сыграл в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В 59 матчах сезона у россиянина 38 побед (текущая серия – 4 подряд) при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54. 

Больше побед в сезоне только у вратаря «Бостона» Линуса Улльмарка (39 в 48 играх). Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» идет на 3-м месте с 37 выигранными матчами из 57.

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