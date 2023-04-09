Георгиев одержал 38-ю победу в сезоне, отразив 38 из 41 броска «Кингс». Больше в НХЛ только у Улльмарка (39)
Александр Георгиев одержал 38-ю победу в сезоне, отразив 38 бросков «Кингс» из 41
Вратарь «Колорадо» сыграл в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 59 матчах сезона у россиянина 38 побед (текущая серия – 4 подряд) при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,54.
Больше побед в сезоне только у вратаря «Бостона» Линуса Улльмарка (39 в 48 играх). Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» идет на 3-м месте с 37 выигранными матчами из 57.
Комментарии