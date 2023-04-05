Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31. Больше в НХЛ только у Улльмарка (38)

Теги рейтинги Колорадо НХЛ Игорь Шестеркин Линус Улльмарк Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31

Вратарь «Колорадо» сыграл в матче с «Шаркс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В 57 матчах сезона Георгиев отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,54. 

По числу побед (36) он уступает только Линусу Улльмарку из «Бостона» (38 в 47 играх). На третьем месте идет Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (35 в 55). 

1 комментарий

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Антон Якимцев
Если бы Ульмарка нагружали как остальных, у него бы побед уже под полтинник было, хотя, может ему и помогает, что отдыха больше.
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