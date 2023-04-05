Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31. Больше в НХЛ только у Улльмарка (38)

Александр Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31

Вратарь « » сыграл в матче с «Шаркс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

В 57 матчах сезона отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,54.

По числу побед (36) он уступает только из «Бостона» (38 в 47 играх). На третьем месте идет из «Рейнджерс» (35 в 55).