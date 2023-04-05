Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31. Больше в НХЛ только у Улльмарка (38)
Александр Георгиев одержал 36-ю победу в сезоне, отразив 28 бросков «Сан-Хосе» из 31
Вратарь «Колорадо» сыграл в матче с «Шаркс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 57 матчах сезона Георгиев отражает 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,54.
По числу побед (36) он уступает только Линусу Улльмарку из «Бостона» (38 в 47 играх). На третьем месте идет Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (35 в 55).
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