«Вегас» обеспечил себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» обеспечил себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф

«Голден Найтс» набрали 1 очко, уступив «Далласу» (1:2 Б) в регулярном чемпионате. 

Клубу этого хватило, чтобы обеспечить себе 1-е или 2-е место в Тихоокеанском дивизионе. Таким образом, «рыцари» уже точно начнут серию первого раунда плей-офф дома. 

«Вегас» (107 очков в 80 играх) сейчас занимает 1-е место в дивизионе, «Эдмонтон» (105 в 80) идет на втором месте. Команды уже точно не встретятся в первом раунде между собой. 

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