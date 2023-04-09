«Вегас» обеспечил себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф

«Голден Найтс» набрали 1 очко, уступив «Далласу» (1:2 Б) в регулярном чемпионате.

Клубу этого хватило, чтобы обеспечить себе 1-е или 2-е место в Тихоокеанском дивизионе. Таким образом, «рыцари» уже точно начнут серию первого раунда плей-офф дома.

« » (107 очков в 80 играх) сейчас занимает 1-е место в дивизионе, « » (105 в 80) идет на втором месте. Команды уже точно не встретятся в первом раунде между собой.