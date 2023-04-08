Макдэвид набрал 150 очков в сезоне НХЛ. Капитан «Эдмонтона» продлил результативную серию до 14 игр

Теги Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 150 очков в сезоне НХЛ

Капитан «Эдмонтона» отметился двумя очками по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1, перерыв).

Сначала канадец поучаствовал в атаке, голом которую завершил форвард «Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс, а на 19-й минуте периода Макдэвид отличился сам, забросив свою 63-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Нападающий продлил результативную серию до 14 игр. В прошлый раз он не набрал ни одного очка 10 марта в матче против «Бостона» (3:2).

Коннор Макдэвид записал на свой счет 150 (63+87) баллов в 80 играх текущего чемпионата.

9 комментариев

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Фанат спорта01
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Это вместе с плей-офф?
не за 80игр регулярки.
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Syndycate
Ответ Фанат спорта01
216 вроде.
Это вместе с плей-офф?
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Фанат спорта01
Ответ Syndycate
А какой рекорд за один сезон?
216 вроде.
+1
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Syndycate
А какой рекорд за один сезон?
0
-1
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Варлампий Варлампий
20 таких сезонов и обойдет Великого)
0
-4
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xjjs4rmqv8
Удачи Коннору в плей-офф!
+2
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Orion_17
Пока Мак на таком пике и кураже надо брать кубок, в ближайшие года 2-3, а то мало ли как пойдёт
+10
0
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alinte_daguiery
Сумасшедшая машина. Больше нечего добавить
+15
-1
+14
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Артём Горбенко
одновременно лучший ассистент и лучший снайпер
гений!
+9
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