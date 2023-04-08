Макдэвид набрал 150 очков в сезоне НХЛ. Капитан «Эдмонтона» продлил результативную серию до 14 игр
Коннор Макдэвид набрал 150 очков в сезоне НХЛ
Капитан «Эдмонтона» отметился двумя очками по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (2:1, перерыв).
Сначала канадец поучаствовал в атаке, голом которую завершил форвард «Ойлерс» Райан Нюджент-Хопкинс, а на 19-й минуте периода Макдэвид отличился сам, забросив свою 63-ю шайбу в нынешнем сезоне.
Нападающий продлил результативную серию до 14 игр. В прошлый раз он не набрал ни одного очка 10 марта в матче против «Бостона» (3:2).
Коннор Макдэвид записал на свой счет 150 (63+87) баллов в 80 играх текущего чемпионата.
гений!