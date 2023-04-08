Ротенберг после 3:1 с ЦСКА: «Надо убирать ошибки, и будем побеждать с явным преимуществом. Есть над чем работать»

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Роман Ротенберг после победы над ЦСКА заявил, что СКА есть над чем работать

СКА сравнял счет в серии Кубка Гагарина с клубом из Москвы (2-2), выиграв четвертый матч со счетом 3:1.

– Команда вам постфактум сделала подарок ко дню рождения. Рады?

– Я думаю, они себя порадовали. Они молодцы сами. Конечно, мы все рады победе. Это всего лишь одна игра. Мы очень благодарны нашим болельщикам.

Допустили одну ошибку. Надо нам убирать ошибки, и будем побеждать с явным преимуществом. Есть над чем работать, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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7 комментариев

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Clementsa
Ответ povestok.net
посмотрел победную раздевалку СКА и речь про новорождённую команду, мля, ну это детский сад, команда профессионалов, мужиков и такая чушь...
Не смотрел раздевалку СКА, но посыл о том, что это рождение новой команды, правильный: первый раз на моей памяти, когда играли так себе, на шару забили пару голов, но собрались и дожали ЦСКА. Обычно всё бывало наоборот.
Если так пойдёт и дальше - шанс есть. Везёт не тем, кто везёт, а тем, кто реализует моменты/полумоменты и умеет довести игру до победы.
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Алексей к
он сам не понимает что выглядит как посмешище? если нет то уровень интеллекта прикиньте)это ж п товарищи.. и я должен это смотреть и читать его опусы,не,ребят,я не из его личной "виртуальной игры",пусть сам существует в этом сюре,реальность больного человека
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povestok.net
посмотрел победную раздевалку СКА и речь про новорождённую команду, мля, ну это детский сад, команда профессионалов, мужиков и такая чушь...
+1
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ББ
..."будем побеждать с явным приемуществом..."
Держите меня трое! Йозе Марино за счёт полосатых еле вытянул, а гонору! Скотти Боумен финского розлива:):)
Совсем люди от реальности отрываются.
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amadeus_amadeus
Надо убирать тебя
Убрали бы тебя - уже бы вели в серии
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Сергей Фирсов
Сам ошибка.Сколько можно не наиграть большинство???
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igls54
Ротенберг после 3:1 с ЦСКА: «Я посмотрел 804 матча и понял, есть над чем работать»
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