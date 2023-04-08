Ротенберг после 3:1 с ЦСКА: «Надо убирать ошибки, и будем побеждать с явным преимуществом. Есть над чем работать»

Роман Ротенберг после победы над ЦСКА заявил, что СКА есть над чем работать

СКА сравнял счет в серии Кубка Гагарина с клубом из Москвы (2-2), выиграв четвертый матч со счетом 3:1.

– Команда вам постфактум сделала подарок ко дню рождения. Рады?

– Я думаю, они себя порадовали. Они молодцы сами. Конечно, мы все рады победе. Это всего лишь одна игра. Мы очень благодарны нашим болельщикам.

Допустили одну ошибку. Надо нам убирать ошибки, и будем побеждать с явным преимуществом. Есть над чем работать, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.