Алексей Терещенко: «У «Авангарда» выделяется Найт, остальные ребята стараются, но против «Ак Барса» им тяжело»

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Алексей Терещенко считает «Ак Барс» фаворитом Кубка Гагарина

В финале Восточной конференции клуб из Казани ведет в серии с «Авангардом» со счетом 3-1.

«Говорить про то, что «Ак Барс» уже точно в финале, никто не будет, потому что бывали случаи, когда команды отыгрывались в серии с 0-3. Однако «Ак Барс» сейчас совершенно другая команда, они являются фаворитами чемпионата.

Как только казанцы назначили Билялетдинова, то я сразу сказал, что команда будет в финале. «Ак Барс» играет очень организованно и имеет большие шансы на проход.

У «Авангарда», конечно, выделяется Найт, остальные ребята работают, стараются, но против «Ак Барса» им тяжело. Они хорошо играют в большинстве, а в равных составах им становится сложнее. В любом случае серия интересная, последим за предстоящими матчами», –  сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

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