Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань задержали из-за досмотра в аэропорту («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань задержали из-за досмотра в аэропорту

7 апреля клуб из Казани обыграл «Авангард» (1:0) в четвертом матче серии в Омске.

После игры команда отправилась в аэропорт на чартерный рейс в Казань.

Как сообщает «Бизнес Online», вылет «Ак Барса» задержали. Сотрудники аэропорта устроили команде тщательный досмотр: просили снимать верхнюю одежду, досматривали сумки и чемоданы хоккеистов. Сообщается, что каждого второго игрока «Ак Барса» просили открыть сумку и показать, что внутри.

Игроки сообщили, что впервые столкнулись с таким тщательным досмотром в Омске.

Отмечается, что вылет команды задержался ненадолго.  

«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Авангардом», выиграв четвертый матч. Пятая игра пройдет 9 апреля в Казани.

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13 комментариев

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sfilatov13
думали может кто-нибудь как и Зиновьев, без травки не летает
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Руслан Х
Война по всем фронтам.
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TX
Они что думали, что с ними в игрушки играют??? Не пытайтесь покинуть Омск!
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Антон Фёдоров
Ответ Антон Фёдоров
Скучно... Такое бывает, никакого заговора нет. Пройдёте в финал, ну и хорошо. Команда у вас мощная и ч таким с составом, как и у СКА-чудно укладываетесь в потолок зарплат. А, капитан у вас тоже молодчик-всегда в спину бьёт исподтишка, почему только в НХЛ так себя не вёл. Удачи вам и нам. Надеюсь серия вернётся в Омск. И в Казанском аэропорту будут уже мучить наш парней.
*наших
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Антон Фёдоров
Ответ Михаил Качалов
Позорники не умеют достойно проигрывать. Там наверно Невский таможником работает
Скучно... Такое бывает, никакого заговора нет. Пройдёте в финал, ну и хорошо. Команда у вас мощная и ч таким с составом, как и у СКА-чудно укладываетесь в потолок зарплат. А, капитан у вас тоже молодчик-всегда в спину бьёт исподтишка, почему только в НХЛ так себя не вёл. Удачи вам и нам. Надеюсь серия вернётся в Омск. И в Казанском аэропорту будут уже мучить наш парней.
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Персональные данные Номер 67327384
Началось нытье. Скажите спасибо, что булки не раздвигали и покашлять не просили. Время сейчас такое, театр безопасности повышенный
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Артем Зырянов
У игроков "Ак Барса" проверяли документы перед посадкой на самолет (ОБС)
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Габорик
А потом на сутки задержать рейс по метеоусловиям :)
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kopl.roma
😀 хотелось бы узнать на сколько задержали, если менее часа то эта новость не имее и малейшего смысла.
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Михаил Качалов
Позорники не умеют достойно проигрывать. Там наверно Невский таможником работает
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Den_94
Никто и ничто не может покинуть Омцк
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Фёдор Кузнецов
Омские хитрости
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Олег
Это Омский заговор 🤣
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