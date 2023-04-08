Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань задержали из-за досмотра в аэропорту («Бизнес Online»)
Вылет «Ак Барса» из Омска в Казань задержали из-за досмотра в аэропорту
7 апреля клуб из Казани обыграл «Авангард» (1:0) в четвертом матче серии в Омске.
После игры команда отправилась в аэропорт на чартерный рейс в Казань.
Как сообщает «Бизнес Online», вылет «Ак Барса» задержали. Сотрудники аэропорта устроили команде тщательный досмотр: просили снимать верхнюю одежду, досматривали сумки и чемоданы хоккеистов. Сообщается, что каждого второго игрока «Ак Барса» просили открыть сумку и показать, что внутри.
Игроки сообщили, что впервые столкнулись с таким тщательным досмотром в Омске.
Отмечается, что вылет команды задержался ненадолго.
«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Авангардом», выиграв четвертый матч. Пятая игра пройдет 9 апреля в Казани.
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