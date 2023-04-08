Максим Сушинский: «Глобальных проблем у «Авангарда» нет. Одна только – надо забивать»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский поделился мыслями о серии между «Ак Барсом» и «Авангардом»

В финале Восточной конференции клуб из Казани ведет со счетом 3-1.

– Что случилось с «Авангардом» в двух домашних матчах?

– Что случилось? Оба проиграли. Каких-то глобальных проблем у «Авангарда» нет. Одна только – надо забивать. Здорово сыграла в третьем матче Казань. Они по классике Билялетдинова выиграли: терпели, терпели, забили одну, заковыряли, выиграли 1:0. А козырь омичей – сильное большинство – не сработал.

– Оборону «Ак Барса» вообще можно взломать? Есть способы?

– Ну, конечно. Если бы не было, зачем на лед выходить? «Авангард» же в первом матче отыгрался с 0:2. За три секунды до сирены счет сравнял. Да, в овертайме проиграли, но ключи к чужим воротам нашли.

В третьем матче вообще, считаю, у Казани не особо много шансов было. «Авангард» все контролировал, доминировал. Просто упустил победу. А в последней игре не реализовали свое большинство. Да и другие пятерки должны помогать.

– Крест на «Авангарде» рано ставить? Могут они выкрутиться?

– Конечно, могут. Какой крест? Это хоккей. «Ак Барсу» осталась одна победа до успеха в серии, омичам – три. Значит, надо выиграть три раза, – сказал чемпион мира Сушинский.

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2 комментария

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Сергей Бакин
печально вот так проиграть Ак Барсу дома конечно, но везёт сильнейшим и это факт!
+1
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Петр Киселев
Ответка за матчи с Сибирью, там все залетело у вас.
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