Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей. Быстрее были только Гретцки, Лемье, Штястны и Орр

сделал 500 передач в за 527 матчей.

Капитан « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).

На счету лидера бомбардирской гонки НХЛ стало 75 (33+42) очков в 40 матчах сезона. За карьеру – 772 (272+500) очка в 527 матчах.

В истории лиги только 4 игрока сумели раздать 500 передач быстрее – (за 352 матча), (433), Петер Штястны (507) и Бобби Орр (522).