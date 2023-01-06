Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей. Быстрее были только Гретцки, Лемье, Штястны и Орр
Коннор Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей.
Капитан «Эдмонтона» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).
На счету лидера бомбардирской гонки НХЛ стало 75 (33+42) очков в 40 матчах сезона. За карьеру – 772 (272+500) очка в 527 матчах.
В истории лиги только 4 игрока сумели раздать 500 передач быстрее – Уэйн Гретцки (за 352 матча), Марио Лемье (433), Петер Штястны (507) и Бобби Орр (522).
Но пора всё таки начать в обороне отрабатывать.