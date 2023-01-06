Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей. Быстрее были только Гретцки, Лемье, Штястны и Орр

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей.

Капитан «Эдмонтона» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2). 

На счету лидера бомбардирской гонки НХЛ стало 75 (33+42) очков в 40 матчах сезона. За карьеру – 772 (272+500) очка в 527 матчах. 

В истории лиги только 4 игрока сумели раздать 500 передач быстрее – Уэйн Гретцки (за 352 матча), Марио Лемье (433), Петер Штястны (507) и Бобби Орр (522). 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В компаниию к великихм. Гретц конечно выбивается из всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuteruoli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ni
Молодец. Но пора всё таки начать в обороне отрабатывать.
Он хорошо в обороне играет, в бригаду меньшинства его же не просто так поставили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ni
Молодец. Но пора всё таки начать в обороне отрабатывать.
Этим в тройке пусть занимаются Янамото и Костин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S. T. A. L. K. E. R.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ АРХАТ
Справедливости ради Штясня уже здоровым дядькой приехал в НХЛ (24 года).
Я в 46 себя молодым чувствую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Справедливости ради Штясня уже здоровым дядькой приехал в НХЛ (24 года).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец.
Но пора всё таки начать в обороне отрабатывать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий