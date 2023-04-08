Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер. Игроки не паникуют («Матч ТВ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер, игроки в курсе ситуации

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в клубе. 

Ранее Metaratings заявил, что хоккеисты уфимского клуба не получают заработную плату на протяжении последних двух месяцев.

«Ни о каких двух месяцах задержки зарплаты речь не идет. После окончания каждого сезона в «Салавате Юлаеве» есть техническая задержка зарплаты, перед открытием нового финансирования.

Никто в клубе, в том числе игроки, из‑за этого не паникуют», – говорится в сообщении источника. 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serious fan
Странно , что об этом Шевченко не сообщил. Например когда в Сочи/Динамо/Барысе задерживают зарплату хоть на день , он сразу же говорит об этом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
все идет по плану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Мухамадиев
Омерзительное трио Баширов, Курносов, Чижов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aigul76
Ответ cry
До и после чемпионства - когда Быков скупил всю лигу (посоветовал нужных игроков руководству). А позднее просто возвратилась в обычного середняка - коим ВСЕГДА И СЧИТАЛАСЬ .Умерьте свои никчёмные амбиции, ))) Просто пустозвонство и не более... Башкиры, свою и дальше команду нарекли бандитом России - Салаватом и что смешное конём называют свою молодую команду ...Добывайте мёд , и слушайте Шевчука - ВЫ другое не способны. ...
Вы, когда вас обижали, паспорт попросили показать? может, это и не башкиры были... а вы взъелись так.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Байбурдин
Какие трансферы на зарплату денег нет.Куда же все они растранжирили?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cry
До и после чемпионства - когда Быков скупил всю лигу (посоветовал нужных игроков руководству). А позднее просто возвратилась в обычного середняка - коим ВСЕГДА И СЧИТАЛАСЬ .Умерьте свои никчёмные амбиции, ))) Просто пустозвонство и не более...

Башкиры, свою и дальше команду нарекли бандитом России - Салаватом и что смешное конём называют свою молодую команду ...Добывайте мёд , и слушайте Шевчука - ВЫ другое не способны. ...
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
three hundred bucks
Чего бы это игрокам паниковать, чай не последняя тыща до зп осталась.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий