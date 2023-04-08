Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер. Игроки не паникуют («Матч ТВ»)

Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер, игроки в курсе ситуации

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник в клубе.

Ранее Metaratings заявил, что хоккеисты уфимского клуба не получают заработную плату на протяжении последних двух месяцев.

«Ни о каких двух месяцах задержки зарплаты речь не идет. После окончания каждого сезона в « » есть техническая задержка зарплаты, перед открытием нового финансирования.

Никто в клубе, в том числе игроки, из‑за этого не паникуют», – говорится в сообщении источника.