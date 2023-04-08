Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер. Игроки не паникуют («Матч ТВ»)
Задержка зарплаты в «Салавате» носит технический характер, игроки в курсе ситуации
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в клубе.
Ранее Metaratings заявил, что хоккеисты уфимского клуба не получают заработную плату на протяжении последних двух месяцев.
«Ни о каких двух месяцах задержки зарплаты речь не идет. После окончания каждого сезона в «Салавате Юлаеве» есть техническая задержка зарплаты, перед открытием нового финансирования.
Никто в клубе, в том числе игроки, из‑за этого не паникуют», – говорится в сообщении источника.
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