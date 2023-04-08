«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1). 6883 зрителя посетили 5-й матч в Красноярске – рекорд сезона в лиге

Теги Рубин болельщики Богдан Потехин ВХЛ Сокол Красноярск Кубок Петрова Хоккей

«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1)

Клуб из Красноярска оказался сильнее действующего обладателя Кубка Петрова. 

Полуфинальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу «Сокола».

В пятом матче в Красноярске хозяева добились победы со счетом 3:2, победную шайбу забросил форвард Богдан Потехин за 20 секунд до завершения 3-го периода. 

На игре присутствовали 6883 зрителя – новый рекорд посещаемости матчей лиги в этом сезоне. 

Соперником «Сокола» по финалу Кубка Петрова станет победитель серии «Металлург» Новокузнецк – «Химик» (2-3 после 5 матчей). 

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5 комментариев

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Александр Невский
Тренеру Сокола Нестерову Александру огромный привет из Омска и маленький привет из Тольятти.
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Сергей Чумак
Достойно
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goshforever
Под Универсиаду у них ледос построили нормальный. До этого было что-то крошечное.
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Dundee
Нижегородская Чайка, вышла в финал МХЛ. Обыграв в полуфинале Локо(3-0 в серии) Игру посетили 4200 зрителей. Спортс не жалует вниманием ни ВХЛ, ни МХЛ.
+7
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Ильмир Зайнапов
Красноярск заслужил
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