«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1). 6883 зрителя посетили 5-й матч в Красноярске – рекорд сезона в лиге
«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1)
Клуб из Красноярска оказался сильнее действующего обладателя Кубка Петрова.
Полуфинальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу «Сокола».
В пятом матче в Красноярске хозяева добились победы со счетом 3:2, победную шайбу забросил форвард Богдан Потехин за 20 секунд до завершения 3-го периода.
На игре присутствовали 6883 зрителя – новый рекорд посещаемости матчей лиги в этом сезоне.
Соперником «Сокола» по финалу Кубка Петрова станет победитель серии «Металлург» Новокузнецк – «Химик» (2-3 после 5 матчей).
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