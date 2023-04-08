«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1). 6883 зрителя посетили 5-й матч в Красноярске – рекорд сезона в лиге

«Сокол» впервые вышел в финал плей-офф ВХЛ, выбив «Рубин» (4-1)

Клуб из оказался сильнее действующего обладателя Кубка Петрова.

Полуфинальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу «Сокола».

В пятом матче в Красноярске хозяева добились победы со счетом 3:2, победную шайбу забросил форвард за 20 секунд до завершения 3-го периода.

На игре присутствовали 6883 зрителя – новый рекорд посещаемости матчей лиги в этом сезоне.

Соперником «Сокола» по финалу Кубка Петрова станет победитель серии «Металлург» Новокузнецк – «Химик» (2-3 после 5 матчей).