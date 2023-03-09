«Кузня» сыграет с «Горняком» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ, действующий чемпион «Рубин» против АКМ

Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Горняком» во втором раунде плей-офф КХЛ.

Определились все участники 1/4 финала плей-офф .

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. « » (Новокузнецк) – 16. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма);

5. « » (Тюмень) – 11. АКМ (Тульская область);

3. (Красноярск) – 13. « » (Нефтекамск);

9. «Химик» (Воскресенск) – 10. «Зауралье» (Курган).

Проведение первых матчей в сериях запланировано на 11 и 12 марта.