«Кузня» сыграет с «Горняком» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ, действующий чемпион «Рубин» против АКМ

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Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Горняком» во втором раунде плей-офф КХЛ.

Определились все участники 1/4 финала плей-офф ВХЛ.

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Металлург» (Новокузнецк) – 16. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма);

5. «Рубин» (Тюмень) – 11. АКМ (Тульская область);

3. «Сокол» (Красноярск) – 13. «Торос» (Нефтекамск);

9. «Химик» (Воскресенск) – 10. «Зауралье» (Курган).

Проведение первых матчей в сериях запланировано на 11 и 12 марта.

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