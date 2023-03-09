«Кузня» сыграет с «Горняком» в 1/4 финала плей-офф ВХЛ, действующий чемпион «Рубин» против АКМ
Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Горняком» во втором раунде плей-офф КХЛ.
Определились все участники 1/4 финала плей-офф ВХЛ.
Пары четвертьфинала сложились следующим образом:
2. «Металлург» (Новокузнецк) – 16. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма);
5. «Рубин» (Тюмень) – 11. АКМ (Тульская область);
3. «Сокол» (Красноярск) – 13. «Торос» (Нефтекамск);
9. «Химик» (Воскресенск) – 10. «Зауралье» (Курган).
Проведение первых матчей в сериях запланировано на 11 и 12 марта.
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