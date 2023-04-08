Депутат Кожухов за перекрестный плей-офф в КХЛ: «Интерес к нашему хоккею кратно возрастет, и в развитии лиги начнется качественно новый этап»

Алексей Кожухов высказался за введение перекрестного плей-офф в Фонбет Чемпионате КХЛ

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода считает, что затягивать с этим вопросом не нужно.

«Президент ФХР Владислав Третьяк предложил в следующем сезоне провести перекрестный плей-офф. Почему вообще возник такой вопрос? Все очень просто — речь идет о развитии лиги и одного из самых популярных видов спорта.

Пятый раз подряд мы наблюдаем одну и ту же картину, когда в финале Западной конференции встречаются СКА и . Эти два клуба по своим возможностям кратно превосходят остальные. В их составе часто можно встретить игроков, которые успешно зарекомендовали себя в других командах и поэтому получили приглашение. Не стало исключением и нижегородское « » — наш нападающий Дамир Жафяров, который ярко проявил свой талант, заключил контракт со СКА.

Так бывает, каждый игрок вправе решать, за какой клуб ему играть. Но с точки зрения интриги в чемпионате, развития клубного хоккея могут появляться перекосы, и наличие одних и тех же команд в финале на Западе — яркий тому пример.

Можно вспомнить, как в советские времена ЦСКА собирал игроков со всего Советского Союза и во многом поэтому постоянно побеждал в чемпионатах. Наш земляк, чемпион мира Михаил Варнаков-старший, который блистал в играх за «Торпедо» и сборную СССР, много об этом рассказывал, поскольку сам испытал серьезное давление. Сейчас, конечно, другие времена, но, так или иначе, топ-клубы могут предложить игроку принципиально новые условия.

Вернемся к современной ситуации в КХЛ и поговорим о том, что предлагает Третьяк. По его словам, в следующем году СКА и ЦСКА нужно развести и проводить для этого перекрестный плей-офф между командами Запада и Востока, чтобы не было каждый раз одно и то же.

По сегодняшней схеме команды из разных конференций могут встретиться только в финале Кубка Гагарина. В случае если предложение Третьяка будет поддержано, это произойдет намного раньше. В результате интерес к нашему хоккею кратно возрастет, и в развитии лиги начнется качественно новый этап.

За что мы любим хоккей? За его непредсказуемость, которая рождает интерес и привлекает людей на трибуны. За возможность каждой команды подняться на вершину. Очевидно, что система розыгрыша Кубка Гагарина нуждается в реформировании и затягивать с этим вопросом не нужно», – сказал Кожухов.