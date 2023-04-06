Меньшиков о серии СКА и ЦСКА: «Бегают, давят друг друга, игра напоминает битву. Зрелище было, когда «Торпедо» играло – интересно смотреть»
Константин Меньшиков не впечатлен качеством хоккея в серии СКА и ЦСКА.
После двух игр в серии счет равный – 1-1.
– Упорные игры, но при этом бесшабашные. Играют больше как получится: бегают, давят друг друга.
Ну что сказать... Обе команды могли выиграть, проиграть, все зависит от игры вратарей, реализации большинства.
– Мелочи, детали?
– Ну это не мелочи – игровые моменты. Просто сама игра напоминает битву. Зрителю интересно такое, битком стадион.
– Лично вам не хватает зрелища?
– Зрелище было, когда «Торпедо» играло. Они выигрывали, проигрывали, но это было зрелище. Игра была.
Интересно было смотреть. Команда – новая, интересно играла. Здесь – борьба, травмы, столкновения. Посмотрите, как часто игроки на льду оказывались.
Потеряли мы, конечно, красивый, зрелищный хоккей. Когда играли знаменитые тройки Михайлова, Старшинова, Ларионова. Сейчас больше идет такой навал.
Желания много, но и брака много. Главное – результат. Любой ценой нужно его добиться. Наверное, зрителям нравится. В этой серии кто первый упадет, тот и проиграет, – сказал бывший хоккеист СКА.
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