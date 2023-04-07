Владимир Плющев: «Ак Барс» идет к цели с достаточно большими амбициями. А «Авангард» прыгнул выше головы»

Владимир Плющев считает, что «Ак Барс» сделал серьезную заявку на выход в финал плей-офф

Клуб из Казани повел 3-1 в серии финала Восточной конференции, выиграв четвертый матч против «Авангарда» со счетом 1:0.

– Как считаете, в этой серии уже все решено? «Ак Барс» выиграл ключевой матч?

– «Ак Барс» выиграл достаточно сложный матч и сделал очень серьезную заявку на выход в финал Кубка Гагарина. Но говорить о том, что на этом все закончилось, еще рановато. Эта победа дает казанцам большое психологическое преимущество.

– То есть в следующей игре в Казани им будет попроще?

– Я не исключаю, что они могут решить вопросы и в Омске.

– Возможное непопадание в финал Кубка Гагарина – серьезная неудача для «Авангарда»?

– «Ак Барс» идет к своей цели с достаточно большими амбициями, это было ясно. А «Авангард», думаю, прыгнул выше головы, – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.