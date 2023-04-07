Корбан Найт: «Авангард» выложится на все 100% в Казани. Сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу»

Корбан Найт заявил, что «Авангард» выложится на все 100% в матче против «Ак Барса» в Казани

Омский клуб проиграл в четвертой игре серии (0:1, 1-3).

– Обычный матч против Казани, и они всегда выдаются очень сложными и боевыми. Сейчас получили боевые 60 минут.

– Можно ли сказать, что «Авангард» проиграл два матча дома сам себе?

– В какой-то степени да, если говорить о первом матче. Конечно, мы упустили преимущество за пять с половиной минут до конца основного времени. Это обидно, такое нельзя допускать. И сейчас мы тоже не сумели реализовать большинство «5 на 3». Хотя у нас лучшее большинство в лиге, и мы этим очень гордимся. Но такие моменты нужно реализовывать.

– Как вы сдерживаете , который постоянно лезет под кожу?

– Он действительно хороший игрок с отличной карьерой. Но не сказать, что мы строим свой план на игру вокруг него. Да, против таких хоккеистов мы стараемся действовать жестко и агрессивно. Но акцент на него не делаем.

– Оцените свое удаление. Сразу после него «Ак Барс» забил гол.

– Не хочется сказать лишнего, но обидное удаление за восемь минут до конца основного времени.

– «Авангард» ни разу не брал серию при счете 1-3. Вы сейчас готовы сотворить историю?

– Да, конечно, мы это хотим. И у нас есть отличная возможность. Мы выложимся на все 100% в Казани. И сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу.

– Что вы думали, когда «Авангард» во второй раз взял челлендж, а судьи пошли смотреть, засчитывать ли гол?

– Откровенно говоря, я не видел повтор. Там был сумбур возле ворот, и я не знал, чего ждать. Так что этот момент я не рассмотрел, – сказал нападающий « » .

«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры