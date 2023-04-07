Корбан Найт: «Авангард» выложится на все 100% в Казани. Сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу»

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Матч ТВ Хоккей

Корбан Найт заявил, что «Авангард» выложится на все 100% в матче против «Ак Барса» в Казани

Омский клуб проиграл в четвертой игре серии (0:1, 1-3).

– Обычный матч против Казани, и они всегда выдаются очень сложными и боевыми. Сейчас получили боевые 60 минут.

– Можно ли сказать, что «Авангард» проиграл два матча дома сам себе?

– В какой-то степени да, если говорить о первом матче. Конечно, мы упустили преимущество за пять с половиной минут до конца основного времени. Это обидно, такое нельзя допускать. И сейчас мы тоже не сумели реализовать большинство «5 на 3». Хотя у нас лучшее большинство в лиге, и мы этим очень гордимся. Но такие моменты нужно реализовывать.

– Как вы сдерживаете Александра Радулова, который постоянно лезет под кожу?

– Он действительно хороший игрок с отличной карьерой. Но не сказать, что мы строим свой план на игру вокруг него. Да, против таких хоккеистов мы стараемся действовать жестко и агрессивно. Но акцент на него не делаем.

– Оцените свое удаление. Сразу после него «Ак Барс» забил гол.

– Не хочется сказать лишнего, но обидное удаление за восемь минут до конца основного времени.

– «Авангард» ни разу не брал серию при счете 1-3. Вы сейчас готовы сотворить историю?

– Да, конечно, мы это хотим. И у нас есть отличная возможность. Мы выложимся на все 100% в Казани. И сделаем все, что в наших силах, чтобы одержать победу.

– Что вы думали, когда «Авангард» во второй раз взял челлендж, а судьи пошли смотреть, засчитывать ли гол?

– Откровенно говоря, я не видел повтор. Там был сумбур возле ворот, и я не знал, чего ждать. Так что этот момент я не рассмотрел, – сказал нападающий «Авангарда» Найт.

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5 комментариев

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Максим Викторович
Хоккей — игра для сильных духом.
Для тех, кто не боится льда,
Где клюшка — верная подруга,
Где шайба рядом навсегда!
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Den Sh
Ответ Sergey55
надо было выложиться в 3-ем матче последние 10 минут. судя по всему уже поздно пацаны.
Согласен! Поздно, выкладываться нужно было сегодня
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Sergey55
надо было выложиться в 3-ем матче последние 10 минут. судя по всему уже поздно пацаны.
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ GoodZilla
Как по-английски будет слово "сумбур"?))))
Хащаля- мащаля, только буквы английские.
+2
-1
+1
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GoodZilla
Как по-английски будет слово "сумбур"?))))
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