Воронков об отмененном голе: «Я специально во вратаря шел, не видел даже шайбу. Чтобы он дрогнул где-то»

Дмитрий Воронков заявил, что его не сломил отмененный гол в матче с «Авангардом» (1:0, 3-1)

«Хорошая игра, постоянно нас в игре держит, в меньшинстве хорошо сыграли. Будем дальше работать.

Нет, не сломил отмененный гол. 50 на 50 по уверенности было, засчитают или нет. Я специально во вратаря шел, не видел даже шайбу, просто заметил, что он выкатился. Чтобы он дрогнул где-то.

А второй чистый гол был, я там вратаря не трогал», – сказал нападающий « » .