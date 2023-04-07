Воронков об отмененном голе: «Я специально во вратаря шел, не видел даже шайбу. Чтобы он дрогнул где-то»
Дмитрий Воронков заявил, что его не сломил отмененный гол в матче с «Авангардом» (1:0, 3-1)
«Хорошая игра, Билялов постоянно нас в игре держит, в меньшинстве хорошо сыграли. Будем дальше работать.
Нет, не сломил отмененный гол. 50 на 50 по уверенности было, засчитают или нет. Я специально во вратаря шел, не видел даже шайбу, просто заметил, что он выкатился. Чтобы он дрогнул где-то.
А второй чистый гол был, я там вратаря не трогал», – сказал нападающий «Ак Барса» Воронков.
Зделал результат...и принёс Победу !!!✌✊
Дорого стоит!
Давайте в следующей игре, не затягивайте...
Закрывайте вопрос и на отдых !🥳