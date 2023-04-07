Михаил Кравец: «Сорвал голос, когда спорил с судьями. Не думайте, что я кричал на ребят. Вы не поссорите меня с командой»

Михаил Кравец сообщил, что сорвал голос, когда спорил с судьями в матче с «Ак Барсом»

« » проиграл в четвертой игре серии (0:1, 1-3).

– Почему у вас сел голос?

– После первого гола, который был не засчитан, я сорвал голос, когда спорил с судьями. Мне тогда не дали поменять состав.

Не думайте, что я кричал на ребят. Вы меня не поссорите с командой, – сказал главный тренер «Авангарда» .