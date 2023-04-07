Михаил Кравец: «Сорвал голос, когда спорил с судьями. Не думайте, что я кричал на ребят. Вы не поссорите меня с командой»

Теги Ак Барс Авангард судьи Кубок Гагарина Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец сообщил, что сорвал голос, когда спорил с судьями в матче с «Ак Барсом»

«Авангард» проиграл в четвертой игре серии (0:1, 1-3).

– Почему у вас сел голос?

– После первого гола, который был не засчитан, я сорвал голос, когда спорил с судьями. Мне тогда не дали поменять состав.

Не думайте, что я кричал на ребят. Вы меня не поссорите с командой, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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3 комментария

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Booligan
Явный договорняк. Посмотрел полтора периода. Команда, которая горит 1:2 и которая моложе и свежее так не играет у себя дома. Слив прошлой игры тоже был показательный. Что ж, финала АК Барс - ЦСКА ещё ни разу не было, видимо решили, что пора.
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Илья Муромцев
А чем он слабенький?
Борется как может...
В финале востока с мостодонтом Зиннатулой Хайдарычем!!!
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ЧакЧак
слабенький тренер...на багаже Рябины
+1
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