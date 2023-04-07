Михаил Кравец: «Сорвал голос, когда спорил с судьями. Не думайте, что я кричал на ребят. Вы не поссорите меня с командой»
Михаил Кравец сообщил, что сорвал голос, когда спорил с судьями в матче с «Ак Барсом»
«Авангард» проиграл в четвертой игре серии (0:1, 1-3).
– Почему у вас сел голос?
– После первого гола, который был не засчитан, я сорвал голос, когда спорил с судьями. Мне тогда не дали поменять состав.
Не думайте, что я кричал на ребят. Вы меня не поссорите с командой, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.
Борется как может...
В финале востока с мостодонтом Зиннатулой Хайдарычем!!!