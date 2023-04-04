Тренер «Миннесоты» о возвращении Капризова на лед: «В последнее время он умолял об этом. Вскоре надеюсь услышать, что он готов играть»
Тренер «Миннесоты» высказался о возвращении форварда Кирилла Капризова к тренировкам
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел первую тренировку на льду после травмы.
На выходных россиянин попробовал выйти на лед самостоятельно, а в понедельник провел тренировку вместе с тренером «Уайлд» по катанию Энди Нессом.
«В последнее время он умолял об этом (со смехом). Это нормальный ход событий. Он занимался один, теперь работает со специалистом.
Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», – сказал Дин Эвасон.
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