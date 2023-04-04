Тренер «Миннесоты» о возвращении Капризова на лед: «В последнее время он умолял об этом. Вскоре надеюсь услышать, что он готов играть»

Тренер «Миннесоты» высказался о возвращении форварда Кирилла Капризова к тренировкам

Нападающий «Миннесоты» провел первую тренировку на льду после травмы.

На выходных россиянин попробовал выйти на лед самостоятельно, а в понедельник провел тренировку вместе с тренером «Уайлд» по катанию Энди Нессом.

«В последнее время он умолял об этом (со смехом). Это нормальный ход событий. Он занимался один, теперь работает со специалистом.

Мы оценим его прогресс и решим, что делать. Что я надеюсь услышать в ближайшие дни? Что он готов играть. Все знают, что он надеется вернуться в строй как можно раньше. Очевидно, что мы хотим того же», – сказал .