Президент «Динамо» о новом контракте с Кудашовым: «Клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону в плановом режиме»

Президент «Динамо» высказался о продлении контракта с Алексеем Кудашовым и его штабом

Сегодня московский клуб официально сообщил о том, что тренерский штаб продолжит работу в следующем сезоне.

«В плановом режиме клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону. Сегодня мы подписали новое соглашение с и его тренерским штабом.

Прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Уверен, что, действуя единой командой и двигаясь в выбранном направлении, мы достигнем нужных целей. Впереди нас ждет много непростой, но важной и интересной работы», – сказал Виктор Воронин.

В сезоне-2022/23 « » заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4).