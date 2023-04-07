Президент «Динамо» о новом контракте с Кудашовым: «Клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону в плановом режиме»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Президент «Динамо» высказался о продлении контракта с Алексеем Кудашовым и его штабом

Сегодня московский клуб официально сообщил о том, что тренерский штаб продолжит работу в следующем сезоне. 

«В плановом режиме клуб продолжает работу над ошибками и подготовку к новому сезону. Сегодня мы подписали новое соглашение с Алексеем Кудашовым и его тренерским штабом.

Прошлый сезон дал нам пищу для размышлений. Уверен, что, действуя единой командой и двигаясь в выбранном направлении, мы достигнем нужных целей. Впереди нас ждет много непростой, но важной и интересной работы», – сказал Виктор Воронин. 

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина выбыло в первом раунде, уступив «Торпедо» (2-4).

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5 комментариев

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369
Сказали бы сразу: бабок нет.
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Дмитрий Посадский
День сурка...
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Dinamik1
Как же вы работаете над ошибками если Кудашев главная ошибка?
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argentina10
бла бла бла, бла бла бла...
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Igorrr
Опять граблями по лбу. Ошибки не исправляет , а работает над ними
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