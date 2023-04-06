«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом контракте с генменеджером Сопиным
«Динамо» достигло договоренности о контрактах с Алексеем Кудашовым и Алексеем Сопиным
Нынешние соглашения специалистов истекают 30 апреля.
«Предварительно договоренность [с нами] достигнута.
Завтра состоится совет директоров, на котором будет принято окончательное решение», – сказал генеральный менеджер «Динамо» Сопин.
Кудашов и Сопин работают на нынешних постах в «Динамо» с 2021 года.
В текущем сезоне клуб под руководством тренера Кудашова занял пятое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые проиграли «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.
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