«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом контракте с генменеджером Сопиным

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Динамо ТАСС Хоккей

«Динамо» достигло договоренности о контрактах с Алексеем Кудашовым и Алексеем Сопиным

Нынешние соглашения специалистов истекают 30 апреля.

«Предварительно договоренность [с нами] достигнута.

Завтра состоится совет директоров, на котором будет принято окончательное решение», – сказал генеральный менеджер «Динамо» Сопин.

Кудашов и Сопин работают на нынешних постах в «Динамо» с 2021 года.

В текущем сезоне клуб под руководством тренера Кудашова занял пятое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые проиграли «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.

Кудашов заявил о договоренности с «Динамо» по контракту: «Обговорены все условия, тренерский штаб»

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4 комментария

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Валерий Ковальчук
Надеюсь, с понижением зарплаты раза в полтора.
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Когда генеральный менеджер сам хочет стать новостью 💼📝
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Dinamik1
Гнать обоих.Они руководство шантажировали перед плей оф.
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Dmitr Shersh
В ВХЛ тоже играют
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