Эрик Карлссон обновил рекорд XXI века по очкам в сезоне НХЛ для защитников (98). У «Сан-Хосе» впереди еще 4 матча

Теги рейтинги Сан-Хосе НХЛ Брайан Лич Эрик Карлссон Роман Йоси Хоккей

Эрик Карлссон обновил рекорд XXI века по очкам в сезоне НХЛ для защитников (98)

Шведский игрок забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Колорадо» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ. 

На счету 32-летнего игрока 98 (23+75) баллов в 78 играх при полезности «минус 15». 

Карлссон установил новый рекорд лиги по очкам для защитников в текущем столетии, превзойдя достижение Романа Йоси из «Нэшвилла» (2021/22, 96 в 80 играх, 23+73). 

Последним на сегодня защитником со 100 очками в сезоне НХЛ был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80).

«Шаркс» осталось провести еще 4 матча до завершения регулярки – с «Эдмонтоном» (дома и в гостях), «Виннипегом» и «Калгари» (в гостях). 

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8 комментариев

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ugmyanswer
Ответ Теннисный абсолют
Мусорную стату набил, лгбтшник
Почему
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vendigo
это еще и рекорд лиги всех веков для дефов старше 30
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Теннисный абсолют
Мусорную стату набил, лгбтшник
0
-1
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Артем Зырянов
Если получит "Норрис", это приговор для приза.
+1
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dzenga 1
А толку ? Акулы даже и близко не в плей-офф
0
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АРХАТ
И третьего тысячилетия)
+3
0
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КОНТЕНДЕР
Мощнейший сезон выдал Эрик
+14
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Мистер Кафель
Лучший.
+7
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