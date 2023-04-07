Эрик Карлссон обновил рекорд XXI века по очкам в сезоне НХЛ для защитников (98). У «Сан-Хосе» впереди еще 4 матча

Эрик Карлссон обновил рекорд XXI века по очкам в сезоне НХЛ для защитников (98)

Шведский игрок забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Колорадо» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 32-летнего игрока 98 (23+75) баллов в 78 играх при полезности «минус 15».

установил новый рекорд лиги по очкам для защитников в текущем столетии, превзойдя достижение из «Нэшвилла» (2021/22, 96 в 80 играх, 23+73).

Последним на сегодня защитником со 100 очками в сезоне был (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80).

«Шаркс» осталось провести еще 4 матча до завершения регулярки – с «Эдмонтоном» (дома и в гостях), «Виннипегом» и «Калгари» (в гостях).