Эрик Карлссон 3-й раз за карьеру сделал 4 передачи в матче НХЛ. У защитника 95 очков в 76 играх

3-й раз в сделал 4 передачи за матч, у него 95 очков в 76 играх.

Защитник « » набрал 4 (0+4) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (7:2). Ранее в карьере у него было 2 ассистентских покера – в 2015 и 2016 годах в составе «Оттавы».

На его счету 95 (22+73) очков в 76 играх. Швед повторил рекорд XXI века для защитников по числу голевых передач за сезон, установленный («Нэшвилл», 2021/22).

Карлссону нужно набрать 2 очка, чтобы превзойти рекорд швейцарца по очкам для защитников в текущем столетии (96 в 80 играх, 23+73).

Последним на сегодня защитником со 100 очками в сезоне НХЛ был (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80).