Эрик Карлссон 3-й раз за карьеру сделал 4 передачи в матче НХЛ. У защитника 95 очков в 76 играх

Теги рейтинги Сан-Хосе НХЛ Брайан Лич Эрик Карлссон Роман Йоси Хоккей

Эрик Карлссон 3-й раз в НХЛ сделал 4 передачи за матч, у него 95 очков в 76 играх.

Защитник «Сан-Хосе» набрал 4 (0+4) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (7:2). Ранее в карьере у него было 2 ассистентских покера – в 2015 и 2016 годах в составе «Оттавы». 

На его счету 95 (22+73) очков в 76 играх. Швед повторил рекорд XXI века для защитников по числу голевых передач за сезон, установленный Романом Йоси («Нэшвилл», 2021/22).

Карлссону нужно набрать 2 очка, чтобы превзойти рекорд швейцарца по очкам для защитников в текущем столетии (96 в 80 играх, 23+73). 

Последним на сегодня защитником со 100 очками в сезоне НХЛ был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80).

4 комментария

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Zomourning33
А кто-то еще сегодня говорил, что он не сможет набрать 100 очков за сезон.
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JuVero
Ответ Вадим Сидоров
"рекорд швейцарца по очкам для защитников в текущем столетии (96 в 80 играх, 23+73). " И тысячилетии:))
и до окончания времён))
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
"рекорд швейцарца по очкам для защитников в текущем столетии (96 в 80 играх, 23+73). "
И тысячилетии:))
+3
0
+3
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Bulat89
Сотку должен выбить.
+4
0
+4
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