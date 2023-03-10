Карлссон – 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ голами в сезонах с интервалом 8+ лет. У него 83 очка в 66 играх – личный рекорд

– 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ шайбами в 2 сезонах с интервалом 8+ лет.

Игрок « » забросил одну из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:4).

На счету 32-летнего шведа стало 83 (20+63) очка в 66 играх, он обновил личный бомбардирский рекорд за сезон (прошлый – 82 очка в 82 играх за «Оттаву», 2015/16, 16+66).

Отметки 20 шайб за сезон Карлссон достиг 3-й раз за карьеру (ранее 2013/14 – 20 в 82 играх за «Сенс», 2014/15 – 21 в 82).

Эрик – 2-й защитник в истории НХЛ, у кого между двумя сезонами с 20+ шайбами прошло как минимум 8 лет.

Первым был Мэтью Шнайдер с интервалом в 12 лет (1993/94 – 20 шайб в 75 играх за «Монреаль», 2005/06 – 21 в 72 играх за «Детройт»).