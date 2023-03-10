Карлссон – 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ голами в сезонах с интервалом 8+ лет. У него 83 очка в 66 играх – личный рекорд

Теги рейтинги Сан-Хосе Мэтью Шнайдер НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон – 2-й защитник в истории НХЛ с 20+ шайбами в 2 сезонах с интервалом 8+ лет.

Игрок «Сан-Хосе» забросил одну из шайб своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:4). 

На счету 32-летнего шведа стало 83 (20+63) очка в 66 играх, он обновил личный бомбардирский рекорд за сезон (прошлый – 82 очка в 82 играх за «Оттаву», 2015/16, 16+66). 

Отметки 20 шайб за сезон Карлссон достиг 3-й раз за карьеру (ранее 2013/14 – 20 в 82 играх за «Сенс», 2014/15 – 21 в 82). 

Эрик – 2-й защитник в истории НХЛ, у кого между двумя сезонами с 20+ шайбами прошло как минимум 8 лет.

Первым был Мэтью Шнайдер с интервалом в 12 лет (1993/94 – 20 шайб в 75 играх за «Монреаль», 2005/06 – 21 в 72 играх за «Детройт»). 

5 комментариев

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ARoman91
Обновил личный бомбардирский рекорд, а команда мимо ПО
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Белый офицер
Ответ ABarca777
Вообще все понятно уже с участниками ПО. Вопрос только по Айлендерс. Питтсбургу и Флориде.(кто из них пройдет, а третий будет лишним) Послабее соперники у Флориды, но и гандикам в 4 очка.
Оттава не согласная с тобой.
+5
0
+5
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ABarca777
Вообще все понятно уже с участниками ПО. Вопрос только по Айлендерс. Питтсбургу и Флориде.(кто из них пройдет, а третий будет лишним) Послабее соперники у Флориды, но и гандикам в 4 очка.
0
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raspisanie77
Давай соточку!
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VladosParovoz
На Барабане играет)))
+1
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