Карлссон – 2-й защитник с 90 очками в сезоне НХЛ в XXI веке. У него 22+68 в 73 играх

– 2-й защитник, набравший 90 очков за сезон НХЛ в XXI веке.

Защитник « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:5).

В активе шведа 90 (22+68) очков в 73 играх. Он побил клубный рекорд Брента Бернса по числу передач за сезон для защитников (у канадца было 67 в 82 играх, 2018/19).

Ранее в текущем столетии до отметки 90 очков дотянулся только один защитник – Роман Йоси (2021/22, «Нэшвилл», 96 баллов в 80 играх, 23+73).

За последние 30 лет ее достигали еще 2 защитника – Фил Хаусли (1992/93, «Виннипег», 97 в 80, 18+79) и Рэй Бурк (1993/94, «Бостон», 91 в 72, 20+71).

Последним на сегодня защитником со 100 очками за сезон был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80).