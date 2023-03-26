Карлссон – 2-й защитник с 90 очками в сезоне НХЛ в XXI веке. У него 22+68 в 73 играх

Теги рейтинги Сан-Хосе НХЛ Брайан Лич Фил Хаусли Рэй Бурк Эрик Карлссон Роман Йоси Хоккей

Эрик Карлссон – 2-й защитник, набравший 90 очков за сезон НХЛ в XXI веке.

Защитник «Сан-Хосе» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:5). 

В активе шведа 90 (22+68) очков в 73 играх. Он побил клубный рекорд Брента Бернса по числу передач за сезон для защитников (у канадца было 67 в 82 играх, 2018/19). 

Ранее в текущем столетии до отметки 90 очков дотянулся только один защитник – Роман Йоси (2021/22, «Нэшвилл», 96 баллов в 80 играх, 23+73). 

За последние 30 лет ее достигали еще 2 защитника – Фил Хаусли (1992/93, «Виннипег», 97 в 80, 18+79) и Рэй Бурк (1993/94, «Бостон», 91 в 72, 20+71). 

Последним на сегодня защитником со 100 очками за сезон был Брайан Лич (1991/92, «Рейнджерс», 102 в 80, 22+80). 

6 комментариев

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белая простыня олимпиады
Ответ Misson
Тяжело будет Эрику 100 очков набрать при той результативности, которую Сан-Хосе в последние месяцы показывает. У Эрика и штаба Сан-Хосе диаметрально разные задачи. Эрик бьет рекорды, а "акулы" идут за Беддардом. Чья возьмет?)
одно другому не мешает) очки Эрика не значит победы акул
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Misson
Тяжело будет Эрику 100 очков набрать при той результативности, которую Сан-Хосе в последние месяцы показывает. У Эрика и штаба Сан-Хосе диаметрально разные задачи. Эрик бьет рекорды, а "акулы" идут за Беддардом. Чья возьмет?)
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Альфа Консалтинг
Лич легенда
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Антиполитпроект
Элитный полузащитник
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samus13
поднажми и добейся сотню заветную!
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Russia-nn
9 игр еще, до 100 должен дойти
+3
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