Барбашев набрал 1+1 в матче с «Кингс». У него 15 очков в 20 играх за «Вегас»
Иван Барбашев набрал 1+1 в матче с «Кингс»
Форвард «Вегаса» внес вклад в победу над «Лос-Анджелесом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у россиянина стало 44 (16+28) очка в 79 играх. В составе «Голден Найтс» – 15 (6+9) баллов в 20 матчах.
Сегодня Барбашев (15:28, 3:04 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф.
Как мне видится, самое то будет и для него, и для клуба