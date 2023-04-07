Барбашев набрал 1+1 в матче с «Кингс». У него 15 очков в 20 играх за «Вегас»

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Иван Барбашев набрал 1+1 в матче с «Кингс»

Форвард «Вегаса» внес вклад в победу над «Лос-Анджелесом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне у россиянина стало 44 (16+28) очка в 79 играх. В составе «Голден Найтс» – 15 (6+9) баллов в 20 матчах. 

Сегодня Барбашев (15:28, 3:04 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и получил малый штраф. 

3 комментария

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Crosby174
Ответ rereg84
Как-то маловато по рынку. Учитывая возраст игрока - в самом расцвете сил. Контракт должен быть на уровне Хаймана, Яни Гудро, Эриксон Эка, того же одноклубника Райли Смита, т.е. от 5-ти млн. минимум, дальше как агент сработает.
Лучше играть в контендере и штате без внутренних налогов, тчем выходить на рынок, имхо.
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+3
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rereg84
Ответ Febanacci-88
Надеюсь Вегас даст Барбашеву контракт в 4-4,5 млн на 4 года Как мне видится, самое то будет и для него, и для клуба
Как-то маловато по рынку. Учитывая возраст игрока - в самом расцвете сил. Контракт должен быть на уровне Хаймана, Яни Гудро, Эриксон Эка, того же одноклубника Райли Смита, т.е. от 5-ти млн. минимум, дальше как агент сработает.
+7
0
+7
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Febanacci-88
Надеюсь Вегас даст Барбашеву контракт в 4-4,5 млн на 4 года
Как мне видится, самое то будет и для него, и для клуба
+7
0
+7
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