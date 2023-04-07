Юрий Новиков: «Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время. У нас хорошая культура, воспитание, мы не наглые и не грубые»

Юрий Новиков считает, что российские хоккеисты несут в НХЛ свет от России

Заслуженный тренер России высказался об игре и в матче против «Тампы» (6:3).

«Для меня это было удивительно. Лично для меня « » может проиграть, но не . Не знаю, кто вот так может Андрея Василевского еще обидеть. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко – это удивительно, вот так звезды сошлись. Я их видел еще совсем юными, они совершенно искренне, по-детски любят хоккей, они живут этим, они постоянно шутили про него.

Я видел их со стороны как взрослый человек. А теперь они вдвоем играют за « » и показывают такой класс. И то, что они рады вместе играть, – это видно по глазам. По искрам в глазах, по такой радостной грустинке, какая была в глазах у Тарасенко в момент игры. Они попали в свою колею.

Самое главное, что своим примером они показывают всему миру манеру общения русских ребят. Это в каких-то моментах важнее, чем уровень игры в хоккей. Особенно сейчас, в такое непростое время для русского человека на Западе.

Это отмечают даже их эксперты. Один из них выделил важную роль Овечкина в мировом хоккее. Он оценил не только его игру в НХЛ, а его человеческие качества, отношение к жизни. Что Овечкин – пример для молодых и подрастающих хоккеистов во всем мире.

В НХЛ уже давно поняли, что наши ребята важны не только в игровом плане, но и в социальном развитии общества. У нас хорошая культура, у нас хорошее воспитание, мы не наглые и не грубые. Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время.

И это порой трудно дается, потому что неважно, звезда ты или не звезда, тебя все равно бьют. Капризов вот получил травму. Но они с мужеством это все переносят и показывают класс», – заявил заслуженный тренер России Новиков.