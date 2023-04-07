Юрий Новиков: «Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время. У нас хорошая культура, воспитание, мы не наглые и не грубые»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Юрий Новиков Владимир Тарасенко Артемий Панарин Андрей Василевский Кирилл Капризов Хоккей

Юрий Новиков считает, что российские хоккеисты несут в НХЛ свет от России

Заслуженный тренер России высказался об игре Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче против «Тампы» (6:3).

«Для меня это было удивительно. Лично для меня «Тампа» может проиграть, но не Василевский. Не знаю, кто вот так может Андрея Василевского еще обидеть. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко – это удивительно, вот так звезды сошлись. Я их видел еще совсем юными, они совершенно искренне, по-детски любят хоккей, они живут этим, они постоянно шутили про него.

Я видел их со стороны как взрослый человек. А теперь они вдвоем играют за «Рейнджерс» и показывают такой класс. И то, что они рады вместе играть, – это видно по глазам. По искрам в глазах, по такой радостной грустинке, какая была в глазах у Тарасенко в момент игры. Они попали в свою колею.

Самое главное, что своим примером они показывают всему миру манеру общения русских ребят. Это в каких-то моментах важнее, чем уровень игры в хоккей. Особенно сейчас, в такое непростое время для русского человека на Западе.

Это отмечают даже их эксперты. Один из них выделил важную роль Овечкина в мировом хоккее. Он оценил не только его игру в НХЛ, а его человеческие качества, отношение к жизни. Что Овечкин – пример для молодых и подрастающих хоккеистов во всем мире.

В НХЛ уже давно поняли, что наши ребята важны не только в игровом плане, но и в социальном развитии общества. У нас хорошая культура, у нас хорошее воспитание, мы не наглые и не грубые. Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время.

И это порой трудно дается, потому что неважно, звезда ты или не звезда, тебя все равно бьют. Капризов вот получил травму. Но они с мужеством это все переносят и показывают класс», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

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5 комментариев

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oleglo
Ржачно. Культуру они. оказывается, несут. Бомбами и ракетами. Бомбардировками жилых домов. Угрозами ядерного удара. И все это под лозунгом желания уничтожить целый народ и целую страну в ноль. Т.е., получается, гитлеровцы тоже несли в мир культуру и свет, следуя "логике" Юрия Новикова.
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Stockt Malone
А Панарин и Тарасенко сами то в курсе?🤔
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Al561
...нам грубиянов не надо - мы сами грубияны... (О.Б.) (И.И. Е.П. З.Т. 1931г.)
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vwzx8mx5vh
Кокорин - подержи как мое пиво)
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memphis
Гопоте российской расскажи про воспитание и культуру, ага. Уже выросли целые поколения наглых и грубых россиян.
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