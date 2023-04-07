Юрий Новиков: «Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время. У нас хорошая культура, воспитание, мы не наглые и не грубые»
Юрий Новиков считает, что российские хоккеисты несут в НХЛ свет от России
Заслуженный тренер России высказался об игре Артемия Панарина и Владимира Тарасенко в матче против «Тампы» (6:3).
«Для меня это было удивительно. Лично для меня «Тампа» может проиграть, но не Василевский. Не знаю, кто вот так может Андрея Василевского еще обидеть. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко – это удивительно, вот так звезды сошлись. Я их видел еще совсем юными, они совершенно искренне, по-детски любят хоккей, они живут этим, они постоянно шутили про него.
Я видел их со стороны как взрослый человек. А теперь они вдвоем играют за «Рейнджерс» и показывают такой класс. И то, что они рады вместе играть, – это видно по глазам. По искрам в глазах, по такой радостной грустинке, какая была в глазах у Тарасенко в момент игры. Они попали в свою колею.
Самое главное, что своим примером они показывают всему миру манеру общения русских ребят. Это в каких-то моментах важнее, чем уровень игры в хоккей. Особенно сейчас, в такое непростое время для русского человека на Западе.
Это отмечают даже их эксперты. Один из них выделил важную роль Овечкина в мировом хоккее. Он оценил не только его игру в НХЛ, а его человеческие качества, отношение к жизни. Что Овечкин – пример для молодых и подрастающих хоккеистов во всем мире.
В НХЛ уже давно поняли, что наши ребята важны не только в игровом плане, но и в социальном развитии общества. У нас хорошая культура, у нас хорошее воспитание, мы не наглые и не грубые. Наши хоккеисты несут в НХЛ свет от России в такое темное время.
И это порой трудно дается, потому что неважно, звезда ты или не звезда, тебя все равно бьют. Капризов вот получил травму. Но они с мужеством это все переносят и показывают класс», – заявил заслуженный тренер России Новиков.
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