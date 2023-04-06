Овечкин о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «У нас будет много времени, чтобы подумать и подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, мы станем лучше»

Александр Овечкин высказался о невыходе «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли

Клуб не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года.

Команда проведет еще пять матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

«Физически я чувствую себя так же, но морально, когда ты не выходишь в плей-офф, это довольно тяжело.

Эти пять игр будут тяжелыми психологически, потому что, по сути, мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что мы все равно должны играть для болельщиков и для вас [журналистов], чтобы вы могли что-то написать.

Хочется, чтобы перерыв [в межсезонье] был как можно короче. Сейчас у нас будет много времени, чтобы подумать, много времени, чтобы подготовиться к следующему сезону.

Надеюсь, все выздоровеют, надеюсь, что все будут на одной волне, и в следующем году мы станем лучше»,– сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.