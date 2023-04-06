Ротенберг о Николаеве: «С яйцами остался, слава богу. Чувствует себя хорошо»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матвей Гуськов Дмитрий Николаев контент Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о самочувствии Дмитрия Николаева после матча с ЦСКА

Судьи после видеопросмотра не стали удалять форварда ЦСКА Матвея Гуськова за контакт с вратарем.

– Как себя чувствует Николаев?

– Слава богу, он с яйцами остался.

Чувствует себя хорошо, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф против СКА (4:0, 2-1).

Александр Юдин: «У Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах Николаеву. За такое нужно не просто выгонять до конца матча, а накостылять хорошенько»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иванов
Ответ Дурачок
У Николаева теперь голос будет как у Семшова.
Ага,хоккейный the weeknd
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
У Николаева теперь голос будет как у Семшова.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рубикон
Жарит Роман, но не яйца 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
С яйцами остался, в руках
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Фраза "яйца в кулак" оказалась пророческой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий