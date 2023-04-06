Ротенберг о Николаеве: «С яйцами остался, слава богу. Чувствует себя хорошо»

Роман Ротенберг рассказал о самочувствии Дмитрия Николаева после матча с ЦСКА

Судьи после видеопросмотра не стали удалять форварда ЦСКА Матвея Гуськова за контакт с вратарем.

– Как себя чувствует Николаев?

– Слава богу, он с яйцами остался.

Чувствует себя хорошо, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф против СКА (4:0, 2-1).

Александр Юдин: «У Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах Николаеву. За такое нужно не просто выгонять до конца матча, а накостылять хорошенько»