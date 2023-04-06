Федоров об игре ЦСКА: «Начинаем не лучшим образом. Работаем над этим. Придется сильно стегать лошадей с первого периода, наверное»
Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф против СКА (4:0, 2-1 в серии)
– Не самое хорошее начало в первом периоде. Тем не менее хорошо сыграли во втором и третьем. Нашли возможности, ключи.
Спасибо болельщикам за поддержку. Приятно играть в такой атмосфере. Соперник очень хороший. Готовимся к следующей игре.
– Второй гол раскрепостил команду?
– У нас выпало две смены в первом периоде. Начало было не очень радужное. Надо отдать должное ребятам. Мы забили те моменты, которые создали сами. Это не случайно. Ребята – молодцы.
Самоуверенности в наших ребятах нет. Но вы правы, мы начинаем не лучшим образом. Есть мысли, почему, но не хотелось бы говорить это на прессу.
Над этим элементом мы работаем не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате. Наверное, придется стегать лошадей с первого периода и очень сильно. Только так это можно прокомментировать.
Ребята понимают, это есть. Но этого мало. Нужно играть первый период чуть-чуть по-другому, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.
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