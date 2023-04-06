Александр Юдин: «У Гуськова клюшка согнулась при ударе в пах Николаеву. Понятно, что у Есмантовича день рождения, но должно было быть наказание»

Александр Юдин высказался о том, что судьи не удалили Матвея Гуськова в матче со СКА

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф против СКА (4:0, 2-1).

«Надеюсь, с Николаевым все в порядке – у Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах. Думаю, вообще все были уверены, что это 5+20. За такое не просто нужно выгонять до конца матча, а накостылять сопернику хорошенько. Нет ничего грубее ударов в пах, да еще и против вратаря.

Как можно даже после повтора не дать удаление – просто невероятно. Понятно, что у Игоря Есмантовича день рождения, но тут и по-человечески, и по правилам должно было быть наказание.

Если говорить по игре, то главный вопрос в реализации. СКА доминировал в первом периоде полностью, надо использовать то, что получается создавать. Если послезавтра с реализацией будет все в порядке, то и счет будет соответствующий – москвичи не выглядят монолитно, дыр в обороне у них хватает», – сказал бывший защитник СКА Юдин.

Главными арбитрами матча были Алексей Раводин и Сергей Юдаков.