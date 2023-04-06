Александр Юдин: «У Гуськова клюшка согнулась при ударе в пах Николаеву. Понятно, что у Есмантовича день рождения, но должно было быть наказание»

Теги ЦСКА СКА судьи Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Алексей Раводин Игорь Есмантович Чемпионат.com Матвей Гуськов Дмитрий Николаев Сергей Юдаков Хоккей

Александр Юдин высказался о том, что судьи не удалили Матвея Гуськова в матче со СКА

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии плей-офф против СКА (4:0, 2-1).

«Надеюсь, с Николаевым все в порядке – у Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах. Думаю, вообще все были уверены, что это 5+20. За такое не просто нужно выгонять до конца матча, а накостылять сопернику хорошенько. Нет ничего грубее ударов в пах, да еще и против вратаря.

Как можно даже после повтора не дать удаление – просто невероятно. Понятно, что у Игоря Есмантовича день рождения, но тут и по-человечески, и по правилам должно было быть наказание.

Если говорить по игре, то главный вопрос в реализации. СКА доминировал в первом периоде полностью, надо использовать то, что получается создавать. Если послезавтра с реализацией будет все в порядке, то и счет будет соответствующий – москвичи не выглядят монолитно, дыр в обороне у них хватает», – сказал бывший защитник СКА Юдин.

Главными арбитрами матча были Алексей Раводин и Сергей Юдаков.

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20 комментариев

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Vagner01
Второй платеж прошел вот это дерево и заговорило! После первого матча тоже самое было там был платеж номер один!
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m4jh6829tv
Ответ вован63
Игровой момент с Николаевым все в порядке, сидьи разобрались правильно. Ну а Юдин давно попку Роме подлизывает.
Да у тебя всегда всё в порядке , там 5 минут удаления, если с Николаевым всё врорчдке это не значит что нет нарушения
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-3
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
У Авангарда в составе есть Сергей Толчинский-это очень грозный джокер в играх против московских армейцев.
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tommy_hell_trigger
Судя по его высказываниям - он как Мостовой в футболе
Уровень аналитики зашкаливает
+2
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Пошёл ты
СКА для Вас может и более легкий соперник, но Авангард в общем финале подарком точно не будет.
0
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Пошёл ты
Авангард-чемпион!!!
+1
-5
-4
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
Ак Барс у Авангард еле-как выигрывает в овертаймах, я думаю, что вчерашняя победа для Казани станет последней в серии финала Востока.
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вован63
Игровой момент с Николаевым все в порядке, сидьи разобрались правильно. Ну а Юдин давно попку Роме подлизывает.
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
Я не болельщик СКА, просто высказал свое мнение!
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
Только Кравец свой первый кубок Гагарина вместе с Авангардом точно не упустит. Нет Хартли, но на мой взгляд, Авангард добьется успеха в этом сезоне.
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Максим Викторович
Ответ Сергей Богодухов
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
Финал ЦСКА-АВАНГАРД?! КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?!
+1
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Сергей Богодухов
Ответ Максим Викторович
Откровенное хамство и неуважение со стороны Матвея Гуськова, так играть нельзя, тем более против вратаря соперника.
Опа опа...заговорили. Яшкина вспомним? Поговорим?
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Donbass
Спорный эпизод. Как бы игровой момент ведь шайба не была прижата голкипером.
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Максим Викторович
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Сергей Богодухов
Пошёл ты
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zakirshah
Да, судьи сегодня судили понятно!!!
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Drakeekard
Ответ Snow11
"Кто такой этот Юдин ,я просто не знаю"(с) -И.Н.Ларионов
Это защитник Ак Барса))
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Михаил Вагин
Не ну на 5 минут точно было
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ЧакЧак
надо было бы дать согласен
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Snow11
"Кто такой этот Юдин ,я просто не знаю"(с) -И.Н.Ларионов
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