Дементьев о «Вашингтоне»: «Невыход в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны. Грамотная стратегия освежения состава со стороны клуба»

Алексей Дементьев прокомментировал непопадание Вашингтона в плей-офф НХЛ

«Я думаю, что невыход команды в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны и не влияют друг на друга.

Необходимо глубже смотреть на этот вопрос. Когда команда находится в стадии перестройки, она выпускает на лед молодых игроков, которые не совсем интересны зрителю.

Присутствие такой звезды, как , приводит большое количество зрителей на трибуны, и его рекорды помогают руководителям клуба продавать билеты на матчи.

Стратегия работы и освежения состава очень грамотная со стороны руководства « ».

С одной стороны, они вводят новых игроков, с другой, оставляют трибуны полными, ведь все ждут голов Александра и хотят лицезреть возможные рекорды, к которым стремится Овечкин и весь хоккейный мир», – сказал хоккейный агент.

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф