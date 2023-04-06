Дементьев о «Вашингтоне»: «Невыход в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны. Грамотная стратегия освежения состава со стороны клуба»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал непопадание Вашингтона в плей-офф НХЛ

«Я думаю, что невыход команды в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны и не влияют друг на друга.

Необходимо глубже смотреть на этот вопрос. Когда команда находится в стадии перестройки, она выпускает на лед молодых игроков, которые не совсем интересны зрителю.

Присутствие такой звезды, как Александр Овечкин, приводит большое количество зрителей на трибуны, и его рекорды помогают руководителям клуба продавать билеты на матчи.

Стратегия работы и освежения состава очень грамотная со стороны руководства «Вашингтона».

С одной стороны, они вводят новых игроков, с другой, оставляют трибуны полными, ведь все ждут голов Александра и хотят лицезреть возможные рекорды, к которым стремится Овечкин и весь хоккейный мир», – сказал хоккейный агент.

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф

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4 комментария

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Mephi027
Ответ Pink Floyd1276
Освежевания состава.
С первого раза именно так и прочитал!
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Pink Floyd1276
Освежевания состава.
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Фёдор Кузнецов
Вашингтон боролся, и достаточно успешно за плей-офф что парадоксально пока Уилсон и Бэкстрем были на травмах
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Deathspell Omega
Вообще, не очень понятно чего так зациклились на выходе/не выходе "Кэпиталз" в плейо-офф.
Есть и более именитые клубы в полной ж, и ничего, живут себе.
А сама гонка за рекордом Грецкого может для Леонсиса и повыгодней будет ежегодной битвы за плей-офф....
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