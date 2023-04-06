Дементьев о «Вашингтоне»: «Невыход в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны. Грамотная стратегия освежения состава со стороны клуба»
Алексей Дементьев прокомментировал непопадание Вашингтона в плей-офф НХЛ
«Я думаю, что невыход команды в плей-офф и возможный рекорд Овечкина практически не взаимосвязаны и не влияют друг на друга.
Необходимо глубже смотреть на этот вопрос. Когда команда находится в стадии перестройки, она выпускает на лед молодых игроков, которые не совсем интересны зрителю.
Присутствие такой звезды, как Александр Овечкин, приводит большое количество зрителей на трибуны, и его рекорды помогают руководителям клуба продавать билеты на матчи.
Стратегия работы и освежения состава очень грамотная со стороны руководства «Вашингтона».
С одной стороны, они вводят новых игроков, с другой, оставляют трибуны полными, ведь все ждут голов Александра и хотят лицезреть возможные рекорды, к которым стремится Овечкин и весь хоккейный мир», – сказал хоккейный агент.
«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф
Есть и более именитые клубы в полной ж, и ничего, живут себе.
А сама гонка за рекордом Грецкого может для Леонсиса и повыгодней будет ежегодной битвы за плей-офф....