Эрик О′Делл: «Не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ – надо сократить до двух недель. Долгие сборы – олдскул, который любят русские»

Эрик О′Делл заявил, что тренировочные сборы клубов КХЛ перед сезоном нужно сократить до двух недель

– Впервые в было сыграно 68 матчей. Для многих это первый сезон с таким напряженным графиком. Не все команды сразу разобрались, как к нему готовиться.

– Думаю, многие команды постараются изменить подход к началу сезона. Во многих клубах длинные предсезонки, на которых игроки вкалывают по-черному.

Но с увеличением количества матчей фокус должен сместиться на отдых и поддержание физической формы. Никто не хочет встать посреди сезона, нагрузка на тело увеличивается.

Надо приезжать на сборы в хорошей форме и поддерживать ее. 68 матчей – это много. Нужен новый подход, уверен, что команды в итоге разберутся.

– Как вам идея начинать сезон в конце сентября, а сборы – не в разгар лета?

– Если честно, я не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ. Это еще один вопрос, который лига могла бы обсудить.

В этом сезоне было здорово. Я приехал в расположение команды в середине августа. Другие легионеры приехали неделей раньше, а Лилья – сразу после меня.

Для меня это было потрясающе. Я тренировался в Канаде, катался, занимался в зале со своим тренером, и этот сезон стал для меня самым продуктивным. Здорово, что я смог готовиться к сезону дома и приехать в середине августа.

Сыграл пять-шесть товарищеских матчей и к началу сезона чувствовал себя намного лучше, более свежим. Долгие сборы – это олдскул, метод старой закалки, который любят русские.

– Но времена изменились, игроки уже прекрасно понимают, как надо самостоятельно готовиться в межсезонье.

– Полностью согласен. На мой взгляд, сборы надо сократить до двух недель, но это лично мои мысли.

Так работают в Северной Америке, где надо приезжать в лагерь уже готовым. Если приезжаешь не в форме и клуб видит, что твоя игра не соответствует ожиданиям, то ты просто не попадешь в команду.

Надо самому расставлять приоритеты, хотеть быть в форме. За океаном игроки усиленно тренируются дома, бьются за место в составе, за свою работу, когда приезжают в североамериканский тренинг-кэмп.

Этому можно поучиться. Времена изменились. Два месяца бега каждый день, на мой взгляд, не очень хорошо, – сказал нападающий « ».