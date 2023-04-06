Эрик О′Делл: «Не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ – надо сократить до двух недель. Долгие сборы – олдскул, который любят русские»
Эрик О′Делл заявил, что тренировочные сборы клубов КХЛ перед сезоном нужно сократить до двух недель
– Впервые в КХЛ было сыграно 68 матчей. Для многих это первый сезон с таким напряженным графиком. Не все команды сразу разобрались, как к нему готовиться.
– Думаю, многие команды постараются изменить подход к началу сезона. Во многих клубах длинные предсезонки, на которых игроки вкалывают по-черному.
Но с увеличением количества матчей фокус должен сместиться на отдых и поддержание физической формы. Никто не хочет встать посреди сезона, нагрузка на тело увеличивается.
Надо приезжать на сборы в хорошей форме и поддерживать ее. 68 матчей – это много. Нужен новый подход, уверен, что команды в итоге разберутся.
– Как вам идея начинать сезон в конце сентября, а сборы – не в разгар лета?
– Если честно, я не понимаю двухмесячные сборы в КХЛ. Это еще один вопрос, который лига могла бы обсудить.
В этом сезоне было здорово. Я приехал в расположение команды в середине августа. Другие легионеры приехали неделей раньше, а Лилья – сразу после меня.
Для меня это было потрясающе. Я тренировался в Канаде, катался, занимался в зале со своим тренером, и этот сезон стал для меня самым продуктивным. Здорово, что я смог готовиться к сезону дома и приехать в середине августа.
Сыграл пять-шесть товарищеских матчей и к началу сезона чувствовал себя намного лучше, более свежим. Долгие сборы – это олдскул, метод старой закалки, который любят русские.
– Но времена изменились, игроки уже прекрасно понимают, как надо самостоятельно готовиться в межсезонье.
– Полностью согласен. На мой взгляд, сборы надо сократить до двух недель, но это лично мои мысли.
Так работают в Северной Америке, где надо приезжать в лагерь уже готовым. Если приезжаешь не в форме и клуб видит, что твоя игра не соответствует ожиданиям, то ты просто не попадешь в команду.
Надо самому расставлять приоритеты, хотеть быть в форме. За океаном игроки усиленно тренируются дома, бьются за место в составе, за свою работу, когда приезжают в североамериканский тренинг-кэмп.
Этому можно поучиться. Времена изменились. Два месяца бега каждый день, на мой взгляд, не очень хорошо, – сказал нападающий «Динамо».
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