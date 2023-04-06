Эрик О′Делл: «Я хочу остаться в «Динамо». Немного болела спина, я прошел полное обследование – все отлично»

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Эрик О′Делл выразил желание подписать новый контракт с московским «Динамо»

– Вы провели в «Динамо» два сезона – с двумя совершенно разными командами. Со звёздной имени Шипачёва и остальных и вот с такой молодой. Видите перспективу у ребят на следующий сезон?

– Думаю, следующий сезон у нас будет отличным. Посмотрим, кто вернётся в команду, какие будут новички. Ряд ключевых игроков уже переподписали – Рашевского, Джиошвили.

У нас молодая команда, но в этом сезоне было много хорошего, что поможет ребятам в следующем.

Если нынешний костяк сохранится, появится пару новичков, то у нас будет сильная команда, и мы сможем сделать шаг вперед.

– Ваш контракт тоже заканчивается, а вы продолжаете говорить о «Динамо» как о своей команде, смотрите в следующий сезон. Собираетесь остаться?

– Конечно, я хочу остаться. Мне тут очень нравится, моя семья в восторге от Москвы. Надеюсь продлить контракт, если клуб захочет меня оставить.

Подождем пару недель, посмотрим, что будет. Но моя цель – вернуться в «Динамо» и вновь попытаться выиграть Кубок Гагарина.

– Как идут переговоры?

– Хорошо, агент общается с генеральным менеджером. Я в эти дела не вмешиваюсь и особо не переживаю, пусть они делают свое дело. А мы сейчас тренируемся.

– В прессе проходила информация, что сейчас «Динамо» проводит специальное медобследование, потому что травмы опять мучили вас в течение большей части сезона.

– Да, я прошел полное обследование, все отлично. Сейчас настраиваюсь на хорошее лето, вернусь домой, буду готовиться к следующему сезону.

– А почему вообще решили провести обследование, что-то беспокоило в плей-офф?

– Да, спина немного болела. Это было обычное повреждение, я мог с ним играть.

Вы ведь знаете, в плей-офф все играют с травмами. Нельзя пройти целый сезон без травм.

Я чувствовал небольшой дискомфорт, но ничего серьёзного. Сезон закончен, можно спокойно восстановиться и быть готовым к новому, – сказал О′Делл.

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6 комментариев

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Dinamik1
Лучший был.Надо переподписывать.
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369
Ответ Валерий Ковальчук
Эрик, конечно, неплох. Но, даже, с ним, Рашей и Джи о больших победах можно лишь мечтать. Нужны ещё 3-4 качественных игрока.
я бы даже сказал 5-6..
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Faroe
Не нужен такой игрок…захотел играет а захотел пол сезона отдохнул….НЕ НУЖЕН такой игрок☝️
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Al561
Отлично! Эрика нужно оставлять, тем более он и сам этого хочет.
+2
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Валерий Ковальчук
Эрик, конечно, неплох. Но, даже, с ним, Рашей и Джи о больших победах можно лишь мечтать. Нужны ещё 3-4 качественных игрока.
+3
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Вольфсбург
Раз хочет надо брать, лучший в составе Динамо в плей-оффе был.
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