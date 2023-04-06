Эрик О′Делл: «Я хочу остаться в «Динамо». Немного болела спина, я прошел полное обследование – все отлично»
Эрик О′Делл выразил желание подписать новый контракт с московским «Динамо»
– Вы провели в «Динамо» два сезона – с двумя совершенно разными командами. Со звёздной имени Шипачёва и остальных и вот с такой молодой. Видите перспективу у ребят на следующий сезон?
– Думаю, следующий сезон у нас будет отличным. Посмотрим, кто вернётся в команду, какие будут новички. Ряд ключевых игроков уже переподписали – Рашевского, Джиошвили.
У нас молодая команда, но в этом сезоне было много хорошего, что поможет ребятам в следующем.
Если нынешний костяк сохранится, появится пару новичков, то у нас будет сильная команда, и мы сможем сделать шаг вперед.
– Ваш контракт тоже заканчивается, а вы продолжаете говорить о «Динамо» как о своей команде, смотрите в следующий сезон. Собираетесь остаться?
– Конечно, я хочу остаться. Мне тут очень нравится, моя семья в восторге от Москвы. Надеюсь продлить контракт, если клуб захочет меня оставить.
Подождем пару недель, посмотрим, что будет. Но моя цель – вернуться в «Динамо» и вновь попытаться выиграть Кубок Гагарина.
– Как идут переговоры?
– Хорошо, агент общается с генеральным менеджером. Я в эти дела не вмешиваюсь и особо не переживаю, пусть они делают свое дело. А мы сейчас тренируемся.
– В прессе проходила информация, что сейчас «Динамо» проводит специальное медобследование, потому что травмы опять мучили вас в течение большей части сезона.
– Да, я прошел полное обследование, все отлично. Сейчас настраиваюсь на хорошее лето, вернусь домой, буду готовиться к следующему сезону.
– А почему вообще решили провести обследование, что-то беспокоило в плей-офф?
– Да, спина немного болела. Это было обычное повреждение, я мог с ним играть.
Вы ведь знаете, в плей-офф все играют с травмами. Нельзя пройти целый сезон без травм.
Я чувствовал небольшой дискомфорт, но ничего серьёзного. Сезон закончен, можно спокойно восстановиться и быть готовым к новому, – сказал О′Делл.
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