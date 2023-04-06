Эрик О′Делл: «Динамо» обыграло бы «Торпедо», если бы провело с ними еще одну серию. Им просто повезло с отскоками»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Хоккей

Эрик О′Делл заявил, что «Динамо» обыграло бы «Торпедо» в случае еще одной встречи в плей-офф КХЛ

Московская команда проиграла со счетом 2-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Прошло уже три недели с момента завершения сезона. Улеглись эмоции. И, наверное, появился ответ на вопрос, что стало главной причиной поражения в серии с «Торпедо»?

– Была тяжелая серия. «Торпедо» – очень хорошая команда. Мы играли очень хорошо, создавали много шансов, но не забивали.

Пара неудачных отскоков, соперник несколько раз выиграл в овертайме. Серия могла повернуться в любую сторону.

К сожалению, мы проиграли, а они выиграли. В целом мы хорошо играли и точно могли выиграть эту серию.

– Было ощущение, что «Торпедо» выигрывало, когда получалось навязывать вам свой залихватский хоккей. Почему не получилось держаться своей системы?

– Мы пытались придерживаться своей системы, но «Торпедо» – очень быстрая команда. И просто им везло с отскоками.

Надо отдать им должное, их усилия позволяли создавать голевые моменты, и они их реализовывали. У нас тоже были моменты, но мы забили далеко не все, что могли. Это и стоило нам серии.

– У «Динамо» вообще на протяжении всей серии возникали проблемы с игрой по счету, хотя все знают, что Алексей Кудашов ставит команде системный хоккей. Почему в плей-офф «Динамо» так часто и так быстро пропускало сразу после того, как выходило вперед?

– Поэтому «Торпедо» и является сильной командой. Они не позволяли себе расстраиваться после пропущенных голов, а, наоборот, продолжали играть.

В плей-офф нельзя расклеиваться, и они продолжали гнуть свою линию, даже когда мы забивали. Надо отдать им должное за это.

– У вас относительно молодая команда, которая только набирается опыта.

– Именно. Многие ребята в этом плей-офф научились вещам, которые помогут им в новом сезоне. Для нас это был хороший год.

Тяжело проигрывать, но «Торпедо» реально было обыграть. Думаю, если бы мы провели с ними еще одну серию, то смогли бы выиграть, – сказал нападающий «Динамо».

5 комментариев

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Евгений - 79
Смешно. Это из серии «мы бы их избили если бы они нас догнали». Четыре игры с отскоками везло?
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Игорь Климов
Про дедушку и бабушку, я здесь шутить не буду)
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shadowsanta
надо было 4ю игру забирать, там Динамо намного сильнее было, но не фартануло
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Cops noob pley
у торпедо больше мотивации, они все молодые очень горят желанием
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Максим Катебо
Ахах) ох уж эти легендарные «если бы да кабы»…на словах то вы даа Львы Толстые)
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