Алексей Жамнов: «Могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их»

Алексей Жамнов сообщил о договоренностях с кандидатами в тренерский штаб «Спартака»

«Как определимся, все узнают. Каких-либо сроков нет, я разговариваю с кандидатами, есть уже определенные договоренности, но мы пока их не озвучиваем. Будут новые имена [в тренерском штабе].

Могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их, чтобы команда как можно дольше играла сезон», – сказал новый главный тренер « » .