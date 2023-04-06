Алексей Жамнов: «Могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их»

Теги Спартак болельщики Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов сообщил о договоренностях с кандидатами в тренерский штаб «Спартака»

«Как определимся, все узнают. Каких-либо сроков нет, я разговариваю с кандидатами, есть уже определенные договоренности, но мы пока их не озвучиваем. Будут новые имена [в тренерском штабе].

Могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их, чтобы команда как можно дольше играла сезон», – сказал новый главный тренер «Спартака» Жамнов.

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3 комментария

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вперёд спартак
не надо громких слов, займитесь делом
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Когда оптимизм тренера передает энергию всей команде! 🚀🏒
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Valentin Kompaneytsev
Очень хочется верить Жамнову. В памяти осталась игра великих Майоровых, Старшинова и других известных хоккеистов прошлого. Успехов Спартаку.
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